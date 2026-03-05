La Térmica acoge actividades como el Taller de collage creativo, el LAB Fusión danza contemporánea o el Curso de baile de música swing

La Térmica, el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación Provincial de Málaga, celebra desde hoy y hasta el sábado 7 de marzo algunas actividades relacionadas con la creatividad, la danza o los videojuegos.

Taller de collage creativo

¿Quieres desarrollar tu creatividad, pero estás cansado/a de las manualidades de siempre? ¿Te gustaría explorar tu imaginación? ¿No tienes experiencia previa? En estos talleres, impartidos por los creadores visuales y dinamizadores socioculturales Emmanuel Lafont y Carolina Arán, te iniciarás en el proceso artístico en un ambiente distendido, adquiriendo técnicas y recursos para desarrollar todo tu potencial creativo. El collage es arte y terapia, diversión y autoconocimiento, imaginación y desarrollo personal. Adentrarte en la creación artística a través de la técnica del collage y sus infinitas posibilidades. Descubrirás tus capacidades creativas mientras desconectas del estrés cotidiano. Trabajaremos tanto aspectos técnicos como el juego de la expresión, la inventiva y la conexión con tu voz interior. Cualquier persona adulta interesada en actividades artísticas. No necesitas experiencia ni formación previa. ¡Solo necesitas ganas de aprender y disfrutar!

LAB Fusión danza contemporánea

La danza contemporánea moviliza todo el cuerpo y despierta la creatividad. Valentine, bailarina y coreógrafa formada en la École des Sables y con Rosangela Silvestre en Brasil, combina técnicas de danza contemporánea, hip hop y expresión corporal inspiradas en Germaine Acogny, Rosangela Silvestre y Rudolf Laban. Su práctica parte del centro y la columna vertebral, adaptándose a las posibilidades de cada participante con una pedagogía respetuosa y progresiva. Su obra y enseñanza exploran el diálogo entre sociedad y naturaleza, integrando influencias de fenómenos sociales y el mundo vegetal, y su trayectoria incluye colaboraciones internacionales y con ONGs.

Animación, arte y diseño gráfico para manga, anime y videojuegos. Con EducaGamer

El curso de Educagamer en La Térmica enseña a diseñar personajes y entornos en 2D y 3D, desde estilos manga y anime hasta videojuegos, combinando dibujo digital, esculpido 3D en Blender y animación, con integración en Unity. Se trabajan fundamentos como teoría del color, anatomía, siluetas, moodboards, personalidad de los personajes y creación de escenarios, todo con una pedagogía práctica y adaptada. Los talleres se imparten los viernes de 17:00 a 19:00 en la sala 115-3 del centro cultural, con todos los materiales necesarios proporcionados por la organización, incluyendo ordenadores, tabletas gráficas y software. Educagamer aporta más de 7 años de experiencia en Málaga, colaborando con ayuntamientos y centros educativos, con profesores especializados y acreditados en arte, diseño y programación.

Programación de videojuegos con Roblox y Unity

En el curso de Programación y Creación de Videojuegos de EducaGamer, chicos y chicas de 7 a 17 años aprenderán los fundamentos de la programación de forma divertida utilizando Roblox Studio y Unity. Trabajarán con lenguaje Lua adaptado para principiantes y con C#, combinando programación, diseño y modelado 3D para crear sus propios escenarios, personajes y videojuegos. Un programa que potencia la creatividad, el pensamiento lógico y habilidades digitales muy demandadas en el mercado actual.