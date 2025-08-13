Teba homenajea, un año más, al 'Braveheart malagueño' con la celebración de las jornadas escocesas Douglas' Days

Para conmemorar este épico episodio, en Teba se celebran anualmente las Jornadas Escocesas Douglas’ Days con multitud de actividades culturales y lúdicas en las que se dan la mano varias culturas, como la tradicional recreación histórica teatral por las calles del municipio y el castillo de la Estrella, visitas guiadas al castillo y a la iglesia y un mercadillo medieval.

Las actividades comenzarán el jueves 21 de agosto a las 20.00 horas con la presentación de 'La gesta de Roberto de Bruce', obra de John Barbour, a cargo del catedrático Fernando Toda Iglesia, en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples Municipal.

A partir de las 22.00 horas, el gaitero Leslie Thopson será el encargado, en la Plaza de la Constitución, de interpretar la 'Douglas' march to Teba', y posteriormente tendrá lugar la presentación oficial del cartel de la XIX edición diseñado por Sara Gómez.

Además, los visitantes podrán deleitarse con distintas actuaciones musicales entre las que destacan la interpretación de 'TebaMelrosexbulerías' a cargo de Pepe Villalba y el concierto de la Youth Pipe Band City of Inverness.

El viernes a las 19.00 horas se inaugurará en la calle San Francisco el mercadillo medieval con bandas de gaiteros, pasacalles y teatro interactivo. A continuación, se celebrará la inauguración institucional de las jornadas 2025 en la plaza de la Constitución y se representará ‘Lágrimas por Itaba’, una obra de José Verdugo sobre la conquista del Castillo de La Estrella. A las 21.00 horas se inaugurará en la Plaza de la Constitución el Rincón infantil de juegos y atracciones ecológicas, que abrirá hasta el domingo con actividades, talleres y juegos. Finalmente, a medianoche la plaza de España acogerá el concierto de la banda de música folk celta 'Stolen Notes'.

La jornada del sábado arrancará a las 11.00 horas con la presentación del libro 'Enterrad mi corazón en Jerusalén' del italiano Conrado Guiducci en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples Municipal y a las 19.00 horas se celebrará en la Plaza de la Constitución el acto de recepción de autoridades y visitantes, y habrá un pasacalles oficial hasta la Plaza de España con acompañamiento musical. Esta edición también acogerá la presentación del documental 'James Douglas, el hombre con dos corazones', obra del cineasta malagueño Kike Mesa, que cuenta las historia del guerrero escocés que quiso todas cumplir el último deseo de su rey.

A partir de las 21.30 horas comenzará otro recorrido, ‘La conquista de las alquerías tebeñas’, que visitará los puntos de ambientación mudéjar decorados por los vecinos del municipio en Calle San Francisco-Grande-Herradores (mercado medieval), Calle Moral (barrio árabe), Calle Santa Ana (barrio hebreo) y Calle Grande (barrio cristiano).

La jornada culminará a las 00.30 horas en la Plaza de España con el concierto de Mardanis de música instrumental vocal sefardí y oriental.

El domingo 24 será el día de puertas abiertas para conocer el patrimonio histórico de la Villa de Teba, en horario de 12.00 a 19.00 horas. Los interesados podrán visitar el Museo Histórico Municipal, el castillo de La Estrella, la iglesia de la Santa Cruz Real, y la ermita de Nuestro Padre Jesús (11.00-14.00 h).