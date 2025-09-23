MÁLAGA AVANZA 2025

Teatro del Soho Caixabank cumplirá en noviembre seis años desde su apertura

El Teatro del Soho Caixabank, el proyecto que puso en marcha el actor malagueño Antonio Banderas, forma parte de la relación de distinguidos de la edición de 2025 de Málaga Avanza. Javier Banderas, administrador general, visita los estudios de Onda Cero para hablar sobre los seis años de vida del Teatro y los próximos proyectos programados.

Redacción

Málaga |

El 15 de noviembre de 2019 alzó el telón el Teatro del Soho Caixabank con el estreno del musical A Chorus Line, la primera producción propia del Teatro, junto a John Breglio y Antonio Banderas, como actor, codirector y productor de la obra.

Tras el parón forzoso provocado por la pandemia a comienzos de 2020, el Teatro Soho Caixabank continuó con su gestión ofreciendo en las tablas de su escenario musicales, obras teatrales y actuaciones de artistas de primer nivel. Entre otros espectáculos, el teatro acogerá del 31 de octubre al 11 de enero el regreso del musical 'Godspell' bajo la producción de Antonio Banderas y Teatro del Soho Caixabank.

Como dice el propio Antonio Banderas, las bases del Teatro del Soho CaixaBank son “una gran apuesta personal, un proyecto pionero, el espejo del orgullo de querer exportar al mundo nuestra forma de ver, entender y sentir el arte. El objetivo es consolidar y ensanchar la oferta artística de Málaga con un espacio cultural propio, que proyecte fuera de nuestro ámbito y de nuestras fronteras la actividad generada en este maravilloso escenario, por su estilo y su fuerza creativa”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer