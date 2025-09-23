Teatro del Soho Caixabank cumplirá en noviembre seis años desde su apertura

El 15 de noviembre de 2019 alzó el telón el Teatro del Soho Caixabank con el estreno del musical A Chorus Line, la primera producción propia del Teatro, junto a John Breglio y Antonio Banderas, como actor, codirector y productor de la obra.

Tras el parón forzoso provocado por la pandemia a comienzos de 2020, el Teatro Soho Caixabank continuó con su gestión ofreciendo en las tablas de su escenario musicales, obras teatrales y actuaciones de artistas de primer nivel. Entre otros espectáculos, el teatro acogerá del 31 de octubre al 11 de enero el regreso del musical 'Godspell' bajo la producción de Antonio Banderas y Teatro del Soho Caixabank.

Como dice el propio Antonio Banderas, las bases del Teatro del Soho CaixaBank son “una gran apuesta personal, un proyecto pionero, el espejo del orgullo de querer exportar al mundo nuestra forma de ver, entender y sentir el arte. El objetivo es consolidar y ensanchar la oferta artística de Málaga con un espacio cultural propio, que proyecte fuera de nuestro ámbito y de nuestras fronteras la actividad generada en este maravilloso escenario, por su estilo y su fuerza creativa”.