Fundada en Málaga en 2013, Synergym es uno de los principales operadores de gimnasios de España.

Actualmente, y en un periodo de tiempo récord, Se ha convertido en una de las grandes cadenas de fitness a nivel nacional, continuando con su crecimiento con la apertura de nuevos gimnasios.

El modelo de negocio de Synergym está centrado en precios bajos y flexibles, diseño de clubes de alta calidad con zonas de fitness especializadas, equipos de alta tecnología de primera línea, personal altamente cualificado y una amplia gama de clases dirigidas de calidad.