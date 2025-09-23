MÁLAGA AVANZA 2025

Synergym es uno de los principales operadores de gimnasios de España

Synergym es una de las empresas distinguidas en Málaga Avanza. En Más de Uno hablamos con Jordi Bella, director general de la empresa nacida en la capital de la Costa del Sol.

Redacción

Málaga |

Fundada en Málaga en 2013, Synergym es uno de los principales operadores de gimnasios de España.

Actualmente, y en un periodo de tiempo récord, Se ha convertido en una de las grandes cadenas de fitness a nivel nacional, continuando con su crecimiento con la apertura de nuevos gimnasios.

El modelo de negocio de Synergym está centrado en precios bajos y flexibles, diseño de clubes de alta calidad con zonas de fitness especializadas, equipos de alta tecnología de primera línea, personal altamente cualificado y una amplia gama de clases dirigidas de calidad.

