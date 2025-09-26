'Survival Zombies': Plaza Mayor se transforma en una escenario de supervivencia apocalíptica

'Survival Zombies' tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 23:00 horas, en Plaza Mayor. Esa noche el centro se transformará en un escenario apocalíptico espectacular durante más de seis horas. Hablamos de un juego en vivo inmersivo que combina teatro, emoción y estrategia, con más de 40 actores, efectos especiales de cine, maquillaje realista y una narrativa creada en exclusiva para la ocasión. Los participantes vivirán una historia de supervivencia en tiempo real donde cada decisión cuenta.

Durante más de seis horas los jugadores se dividirán entre supervivientes y zombis y tendrán que enfrentarse a pruebas físicas y mentales, resolver enigmas, colaborar en equipo y tomar decisiones clave. Todo en un entorno cambiante que hará sentir a los participantes dentro de una auténtica película de acción y terror.