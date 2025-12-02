Sonia Moreno presenta este martes su libro "Marruecos, el vecino incómodo"

Ahora que Marruecos vive días de agitación debido a las protestas juveniles que denuncian un profundo malestar social, es oportuno analizar por qué Marruecos es esencial para nuestro país en las relaciones internacionales, el comercio, los flujos migratorios y la seguridad. Esta realidad contrasta con una alarmante dejadez de la opinión pública española que puede costarnos muy cara. ¿Por qué le damos al espalada a un país cuyo devenir puede afectarnos tanto?

Sonia Moreno, corresponsal en Marruecos durante más de una década, se apoya en relevantes testimonios directos y nos ofrece un análisis único de la monarquía de Mohamed VI, un régimen que combina la modernización con un férreo control ejercido por los servicios de inteligencia y la represión de las voces críticas.

«Existen dos grandes misterios sin resolver en los veinticinco años de reinado de Mohamed VI —señala la autora—: el espionaje con el programa Pegasus y el giro copernicano del presidente Pedro Sánchez para apoyar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Ni el rey de Marruecos ni el presidente del Gobierno de España han dado explicaciones sobre los motivos o las intenciones de estos asuntos. Dos momentos en las relaciones bilaterales que han suscitado diferentes teorías, pero ninguna verdad. A lo largo del libro intentaremos explicar las diferentes teorías, el modus operandi de este espionaje», explica Moreno, que actualmente escribe sobre el norte de África y el Sahel con Reporteras por el Mundo.

Además del espionaje con Pegasus y el apoyo de Pedro Sánchez al plan marroquí para el Sáhara Occidental, el libro aborda las crisis migratorias, las tensiones con Argelia, las alianzas militares con Estados Unidos e Israel y el papel estratégico del Magreb, así como la situación en Ceuta y Melilla o las aguas del archipiélago canario.

También se aborda la cuestión de la relación entre ambas monarquías. ¿Por qué la casa real alauita no acogió al monarca español cuando tuvo que abandonar el país? o ¿Qué hay del terreno que el rey Juan Carlos I le cedió a su amante Corinna Larsen en Marrakech?