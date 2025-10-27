Organizada por los colegios Sierra Blanca-El Romeral y Las Chapas-Ecos, con el patrocinio de Fundación Unicaja

“Solo quien es capaz de ver lo invisible, es capaz de alcanzar lo imposible”, conferencia Attendis Talks en FYCMA organizada por los colegios Sierra Blanca-El Romeral y Las Chapas-Ecos del Grupo Attendis

Los Colegios Sierra Blanca-El Romeral y Las Chapas -Ecos del Grupo Attendis en Málaga y Marbella han organizado su tradicional encuentro de educación “Attendis Talks”, ante un público de más de 1.000 personas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. “Aprender a querer lo que no se ve” ha sido el título de la ponencia impartida por el prestigioso doctor Mario Alonso Puig.

Isabel Naranjo

Malaga |

Conferencia
Acudieron al evento D. Francisco de la Torre, Ilustrísimo Alcalde de Málaga, D. Miguel Briones, Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Dña. Ana Carmen Mata, ilustrísima alcaldesa de Mijas, D. Sergio Corral, Director General de Fundación Bancaria Unicaja y representantes de las Universidades.

También estuvieron presentes los directores de los colegios: María García y Juan José Sánchez de Sierra Blanca-El Romeral y Cristina Sánchez y Javier Palma de Las Chapas-Ecos, Comités Directivos de los colegios, gran representación del claustro de profesores y personal de administración y servicios, Alumni, familias, una treintena de alumnos de 2º de Bachillerato como azafatos del evento y vecinos de Málaga

Mario Alonso Puig: “Aprender a querer lo que no se ve”

Esta edición de Attendis Talks comenzó con la intervención de Mario Alonso Puig presentado por la periodista de Onda Cero, Isabel Naranjo.

“Sólo quién es capaz de ver lo invisible, es capaz de alcanzar lo imposible”, fue uno de los mensajes que el conferenciante dirigió a un público entusiasmado. En esta conferencia se expuso el impacto de la educación en la formación integral de la persona “un maestro no es el que te enseña una asignatura solamente sino el que te ayuda a desplegar tu potencial”.

También Mario Aloso Puig quiso hacer hincapié en la importancia de

Asimismo, quiso remarcar que “Desarrollar las virtudes para tener una vida plena”.

La conferencia finalizó con una gran ovación del público asistente al evento. Attendis Talks es el foro público de actualidad que organizan cada año los colegios Attendis en diferentes ciudades de Andalucía y Extremadura en el que han intervenido importantes y mediáticos ponentes de diferentes sectores como: Toni Nadal, Luis Galindo, Emilio Duró, Víctor Kuppers, Marián Rojas Estapé, Luis Gutiérrez Rojas y Pedro García Aguado entre otros

