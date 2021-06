Síntomas claros de recuperación del turismo, a la espera de los británicos

Recordemos que fue el pasado 20 de mayo cuando se aprobó en la Unión Europea, con el objetivo de tener una herramienta que permita evitar cuarentenas y restricciones entre los países de la Unión y otros que también se han incluido al documento, como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. A pleno rendimiento, el pasaporte empezará a funcionar el próximo 1 de junio, aunque algunos países, como España y también Alemania, Grecia, Croacia, Dinamarca, Polonia, República Checa y Bulgaria, han decidido adelantar su expedición para salvar la temporada turística. El documento es gratuito y está disponible tanto en versión digital como en papel. Si la versión que se obtenga es la digital se podrá almacenar en el móvil. En ambos casos habrá un código QR que contendrá la información esencial, como el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de expedición o la información pertinente sobre la vacuna recibida.

Hay que recordar que este pasaporte no es condición indispensable para viajar y tendrá una vigencia de un año, por el momento. Y es que uno de los motivos que han retrasado la puesta en marcha del pasaporte ha sido, precisamente, la disparidad de criterios. Sobre todo, el determinar si este tipo de documentos suponen o no un nuevo motivo de discriminación entre ciudadanos, en un momento de verdadera complicación para el sector, necesitado de herramientas que alivien la carestía de este último año y unos meses… Finalmente, sale adelante y desde hoy empieza a funcionar de forma experimental. Así, cualquier ciudadano de los países adscritos puede solicitarlo, como lo pueden hacer también los familiares de los ciudadanos de la UE, sin importar nacionalidad, así como nacionales de terceros países residentes en la Unión. En cualquier caso, la información que contiene en estos pasaportes no se conservará en los países visitados, ya que esta solo corresponde al país que expide el certificado. La idea principal es que con este certificado no se puedan imponer restricciones ni cuarentenas para los viajeros. Lo cierto es que la Unión Europea las contempla «cuando sea necesario y proporcionado para salvaguardar la salud pública», si bien se tendrán en cuenta los datos epidemiológicos de cada país. Así, en el caso de que la situación pueda complicarse cada Estado miembro tendría que notificarlo a la Comisión y a todos los demás países, con motivo de justificar la decisión de imponer las restricciones.

Lo que se ha determinado con rotundidad es que el pasaporte Covid no será un requisito indispensable para viajar, pero sí podrán ponerse ciertas restricciones a todas aquellas personas que no hayan recibido la pauta completa de la vacuna con alguna de las aprobadas por la EMA (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen). Sin embargo, también podrán incluirse vacunas presentes en la lista de vacunas contra el coronavirus aceptada por la OMS, como la vacuna rusa, Sputnik V, o la vacuna china, Sinopharm.

En el caso del segundo grupo, será cada Estado el que decida qué libertades se otorgan a los viajeros vacunados con estos viales. Recordemos que las PCR negativas seguirán siendo un requisito indispensable para los no inmunizados contra el coronavirus.

Nueva base de Easyjet en Málaga

Easyjet que sigue contando con Málaga como una de sus claves en el sur de Europa. De hecho, lo de mañana no hace sino corroborar esa apuesta, mediante una nueva base estacional en Málaga que permitirá reforzar su operativa durante la temporada de mayor demanda. Este año aún será atípico, pero dicen los responsables de la compañía estar confiados en que, a medida que las campañas de vacunación siguen progresando, empiece la recuperación de los viajes con todas las garantías de seguridad. Easyjet dice estar lista para ello y supone un buena noticia para el Aeropuerto.

El destino Costa del Sol sigue sumando

Son buenas noticias para la conectividad de Málaga, como lo son el i, la previsión de plazas aéreas desde diferentes mercados hacia la Costa del Sol, y los datos de ocupación hotelera del pasado mes de mayo. En junio de 2019, Málaga contaba con 31 países conectados; en marzo de 2020, 26; y en junio de 2021 se suman ya 32.

Es decir contamos ahora con conexiones en un país más que antes de la crisis del Covid 19. Todos esos indicadores constatan el inicio de la reactivación turística de la Costa del Sol, según el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. Entre los indicios de recuperación, la oferta de plazas aéreas hacia el destino Málaga Costa del Sol para viajes de junio a septiembre, roza los cuatro millones, situándose en 3.429.077 plazas.