Siempre Así y Gipsy Kings, nuevos confirmados para Marenostrum Fuengirola 2026

Originarios de Sevilla, la banda flamenca Siempre Así nació de la amistad de un grupo de jóvenes que compartían la pasión musical en el coro de la Hermandad del Rocío de Triana. Desde ese momento el éxito ha conseguido llevarlos a todos los rincones del panorama nacional con su alegría y complicidad en el escenario. Tal ha sido su proyección que cuentan con más de 30 años de carrera musical y 16 discos en el mercado, con los que han dado más de mil quinientos conciertos en España y Latinoamérica. El 5 de junio de 2026 Fuengirola disfrutará de las mejores canciones de la banda, en el interior del castillo Sohail.

El 9 de agosto de 2026 llegará el turno de los Gipsy Kings en Marenostrum Fuengirola. Con más de tres décadas de experiencia, y liderada por André Reyes, este proyecto familiar combina la esencia original del flamenco con un toque renovado. Junto a su hijo y sobrinos, siguen conquistando los escenarios más prestigiosos del mundo y consolida su posición como uno de los grandes referentes del género.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con catorce eventos anunciados, con la variedad musical típica del ciclo de conciertos, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Fulanita Fest (30/05); Siempre Así (05/06); Pablo Alborán (06/06); Dani Martín (13/06); Aitana (19/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); Alejandro Sanz (24/07); Gipsy Kings (09/08); Mago Orbit (16/08); Galván Real (21/08); Cantajuego – Tallarín (23/08); Sun and Thunder (27-29/08).

Siempre Así – 5 de junio de 2026

Más de 30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil quinientos conciertos entre España y Latinoamérica.

Pero el éxito mayor, es comprobar cómo su repertorio forma parte de la banda sonora de millones de personas, cómo esa rumba con mensaje, alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas, se ha hecho imprescindible en cualquier reunión o evento de tipo festivo, cómo han abarrotado y conquistado a públicos de todos los gustos y de varias generaciones en los teatros y auditorios más importantes (Teatro Real, Teatro de la Maestranza, Palau de la Música Catalana, Palau de la Música de Valencia, Plaza de Toros de Las Ventas, Teatro Romano de Mérida, Bogotá, Medellín o Quito, Starlite etc, etc…).

Entre sus muchos éxitos destacan la canción que lleva el nombre del grupo “Siempre así”, “Si los hombres han llegado hasta la luna”, “Alguien”, “Esa mujer”, “Para volver a volver”, “Se me va”, “Te estoy queriendo tanto”, “Tú serás mi amanecer” o la versión aflamencada que hicieron de la archiconocida “My way” (“A mi manera”).

En julio de 2022 viajaron a Roma, junto a más de 400 seguidores que partieron desde distintos lugares de España y Latinoamérica, para celebrar a lo grande su 30 aniversario en la música con un concierto extraordinario acompañados por la «RomAEnsemble Orquesta» en la Iglesia de San Ignazio de Loyola. Al día siguiente, interpretaron ante el altar de la Cátedra de Bernini en la Basílica de San Pedro del Vaticano su “Misa de la Alegría” en Acción de Gracias, con la presencia de la Embajadora de España ante la Santa Sede y la posterior felicitación del Papa Francisco.

Los Gipsy Kings – 9 de agosto de 2026

Los GIPSY KINGS by André Reyes son sinónimo de música que trasciende fronteras, llevando su pasión y estilo único a los escenarios más prestigiosos del mundo.

André Reyes es uno de los fundadores de los GIPSY KINGS, la banda que revolucionó la música flamenca y la rumba internacional. Con éxitos globales como "Bamboleo" y "Djobi Djoba", su música ha trascendido fronteras, alcanzando millones de corazones en todo el mundo y vendiendo más de 60 millones de discos. Además de su éxito en los escenarios, ha dejado su marca en proyectos icónicos como "Hotel California" en The Great Lebowski y "You've Got a Friend in Me" en Toy Story 3. Su trayectoria ha sido reconocida con prestigiosos premios, como el Grammy Latino por Savor Flamenco.

Con más de tres décadas de experiencia, André Reyes lidera GIPSY KINGS by André Reyes, un proyecto familiar que combina la esencia original de la banda con un toque renovado. Junto a su hijo y sobrinos, sigue conquistando los escenarios más prestigiosos del mundo, garantizando una experiencia única y auténtica en cada actuación.

Su dedicación no solo celebra la rica herencia cultural gitana, sino que también asegura que esta música siga resonando con las nuevas generaciones, consolidando su posición como uno de los grandes referentes del género