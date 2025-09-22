Hasta el día 28

Septiembre mágico con LEGO® Harry Potter™ en Vialia

El centro comercial se une a la marca LEGO® para traer el universo de Harry Potter. Hasta el 28 de septiembre, los niños y niñas de entre 5 y 12 años podrán disfrutar en Vialia Málaga de actividades creativas y estructuras LEGO® inspiradas en Hogwarts. En un espacio de 60 m2 los asistentes podrán divertirse en la piscina de piezas LEGO, el rincón de consolas y muchas otras actividades. Además, los seguidores más fieles de la saga podrán descubrir de cerca una impresionante escultura de Harry Potter hecha de ladrillos LEGO a tamaño real.

Con capacidad para 22 niños y niñas simultáneamente, con horarios pensados para ajustarse a las diferentes rutinas familiares: viernes de 17:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

LEGO Harry Potter ofrece a las familias una alternativa lúdica y creativa que acompaña el regreso a las aulas, brindando un espacio donde la imaginación y el juego se combinan para que los más pequeños disfruten de una experiencia única.

El Centro Comercial Vialia Málaga es un espacio de referencia para los malagueños y una puerta de entrada a la ciudad para miles de visitantes. Ubicado estratégicamente en la estación María Zambrano, nexo de trenes de alta velocidad,media y corta distancia, cuenta además con conexiones directas al aeropuerto internacional de Málaga-Costa del Sol y a la estación de autobuses, facilitando el acceso desde cualquier punto

Con más de 80 tiendas, incluyendo marcas líderes en moda, complementos y tecnología, y equipado con salas de cine del grupo Yelmo, Vialia Málaga se ha consolidado como un punto clave de encuentro, compras y entretenimiento, con una oferta comercial, de restauración y ocio pensada para todas las edades. Destacando su fuerte carácter familiar, el centro ofrece servicios como una ludoteca gratuita durante viernes y sábados, que permite a los más pequeños disfrutar de un espacio seguro y divertido, mientras las familias viven una experiencia cómoda, completa y adaptada a sus necesidades. Vialia Málaga no es solo un centro comercial: es un lugar de acogida, tránsito y vida, tanto para quienes llegan a la ciudad como para quienes la disfrutan cada día. Con actividades, promociones y espacios pensados para el ocio y el entretenimiento durante todo el año, Vialia se posiciona como la mejor opción para el ocio familiar, el comercio y la restauración en Málaga.

