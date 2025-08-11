Serán cuatro días de actuaciones repartidos entre los dos escenarios: Fundación Unicaja y Unicaja

Semana musical en Marenostrum Fuengirola con Pecos, Bonnie Tyler, Satisfaxion chapter 2 y Cantajuegos

Semana musical en Marenostrum Fuengirola con: el Sold Out de Pecos; Bonnie Tyler; Satisfaxion Chapter 2 con Carl Cox, Paco Osuna y más artistas; y Cantajuego. El ciclo de conciertos fuengiroleño recibirá cuatro días de actuaciones en ambos escenarios.

Isabel Naranjo

Malaga |

El primero de los espectáculos será la actuación de Pecos en el escenario principal, el miércoles 13 de agosto. Con un formato sentado y habiendo agotado todas las entradas en febrero de este año, el concierto de los cantantes traerá sus grandes canciones a orillas del mar Mediterráneo.

El jueves 14 de agosto llega Bobnie Tyler al escenario Fundación Unicaja, con un show íntimo resguardado por las murallas del castillo Sohail. La estrella británica deleitará al público con sus canciones más conocidas como “It´s a Heartache” o “Holding Out for a Hero”. El ciclo de conciertos referencia en la Costa del Sol revivirá la época de la música inglesa de los años 80 y 90.

El sábado 16 de agosto regresa la mejor música electrónica de la mano de la marca referente en Andalucía, Satisfaxion, para celebrar sus 32 años programando y entreteniendo. Para este segundo capítulo actuará el rey del techno Carl Cox, acompañado en el cartel por Paco Osuna, Ben Sims, Anna Tour y los artistas locales Art No Logia.

La última cita de la jornada semanal musical será para los más pequeños, con el show Cantajuego y las Aventuras de Coco y Pepe. El domingo 17 de agosto, el castillo Sohail se convertirá en el entretenimiento de familias, dentro de la apuesta cultural de Marenostrum Fuengirola para contar con un abanico donde incluir a todos los géneros.

