FRANCISCO MORO, VICEPRESIDENTE DE AEHCOS

El sector hotelero sufre pérdidas millonarias por la falta de conexiones ferroviarias y el tren de borrascas

En Más de Uno Málaga hablamos con Francisco Moro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), para conocer la situación del sector turístico tras verse afectado por la falta de conexiones ferroviarias de Alta Velocidad tras el accidente de Adamuz. Además, las inclemencias meteorológicas también están afectando negativamente al sector provocando constantes anulaciones de reservas hoteleras.

Redacción

Málaga |

La provincia de Málaga cerró 2025 con una ocupación media anual del 78,72%, lo que supone un incremento del 0,74% respecto a 2024, según el último Informe Estadístico de Ocupación realizado por Aehcos (Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol) sobre los rendimientos de sus establecimientos asociados.

Las previsiones apuntaban a una tendencia positiva durante el mes de enero y febrero, pero, por un lado, el accidente ferroviario de Adamuz, y, por otro, el tren de borrascas que afecta a la provincia ha provocado pérdidas millonarias en el sector turístico. Según el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, las pérdidas ante la actual situación ascienden a medio millón de euros diarios. El consejero ha pedido que la declaración de zona catastrófica realizada por el Gobierno central ante los daños sufridos por los municipios afectados se extienda al sector turístico en general. Por último, los empresarios hoteleros lamentan las anulaciones de las reservas hoteleras que se están produciendo como consecuencia de las afecciones al tráfico ferroviario de la alta velocidad, sin fecha cierta para su restablecimiento, así como por la inestabilidad atmosférica.

