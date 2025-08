Sebastián Yatra conquista Marenostrum Fuengirola con una noche llena de emoción y ritmo

La apertura estuvo a cargo de la artista Ruslana, que calentó los motores para el primer show del colombiano en el recinto fuengiroleño.

Con una puesta en escena a la altura del éxito arrollador del artista, y una producción perfectamente preparada para emocionar a los asistentes, Sebastián Yatra conquistó cada uno de los cinco sentidos a lo largo de su espectáculo en Fuengirola.

Desde el primer acorde de Milagro, tema que da título a su último álbum, Yatra tomó el escenario no como una estrella distante, sino como alguien que viene a compartir lo que siente. Y eso se notó. El público, entregado desde el primer minuto, respondió como si cada canción fuera parte de su propia historia.

Con Tacones Rojos, Traicionera, Ya No Tiene Novio y otros hits que han sonado en todo el mundo, la energía subió con naturalidad. Pero no fue una sucesión de éxitos sin más. Cada tema fue hilado con sentido, con pausas donde Yatra hablaba al público con honestidad, miraba a los ojos, agradecía. La cercanía no fue un gesto: fue una actitud constante.

“Quiero daros las gracias a todos por estar aquí esta noche, con nosotros, porque esta gira se llama así, Entre Tanta Gente, que va de las personas que nos encontramos en nuestras vidas y hoy más especial por estar todos juntos, ¡gracias a todos! declaró Yatra dando paso a su canción No Hay Nadie Más donde todo el recinto se tornó azul con las linternas de los presentes.

A medida que el espectáculo fue creciendo en intensidad rítmica llegó el momento más íntimo del concierto, donde Sebastián Yatra se acercó a sus fans, haciendo que ocurriera el momento más especial de la noche bajando a cantar con el público, preguntándoles sobre sus vidas haciendo un párrafo de una canción improvisada por alguna de las historias emocionando a todos ellos. Con la cercanía que tanto le caracterizó, cantó en acústico la canción Cristina en mitad de la multitud para cerrar este momento tan emotivo que provocó ovaciones inigualables.

Con el público completamente obnubilado y el recinto a media luz, Marenostrum Fuengirola cambió su repertorio a uno más animado cuando preguntó si había alguna pelirroja entre los presentes, momento en el que las cámaras del escenario enfocaron al influencer @Sensillo, quien llevaba una peluca roja, interactuando verbalmente entre los dos y el público iluminó con luces anaranjadas el espacio. Fue ahí donde Yatra mostró su mejor versión: la de un artista que entiende que lo importante no está solo en el escenario, sino en lo que pasa entre canción y canción.

Después de ese gran momento, la velada tornó a una auténtica fiesta con temas como 2AM, que fue el inicio de un cierre espectacular con Robarte un Beso y Vagabundo, dos de sus canciones más celebradas.

El colombiano ofreció un espectáculo lleno de emociones, donde cada canción se convirtió en un himno coreado por un público entregado desde el primer minuto. El artista no solo confirmó su condición de estrella global, sino que convirtió la noche en una experiencia colectiva donde cada canción fue coreada y vivida intensamente.

Una vez más, el escenario principal de Marenostrum Fuengirola demuestra por qué es uno de los templos musicales del sur de Europa. Y anoche, Sebastián Yatra lo convirtió en el escenario perfecto para celebrar que la música, cuando se siente de verdad, siempre encuentra su gente.