Seamus Blake y Jonathan Kreisberg, estrellas del Portón del Jazz 2025

La vigésima octava edición del Portón del Jazz ha sido presentada este jueves en un acto concurrido en la céntrica plaza de San Sebastián, donde se ha descubierto el cartel anunciador, obra del pintor alhaurino José Antonio Diazdel, un clásico del ciclo al haber realizado todos los carteles hasta la fecha.

La cita ha reunido al alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García; y a Yesenia Zambrano, de la organización del festival, y ha contado con música en directo a cargo del quinteto de Héctor Quintana, que ha deleitado a los presentes.

El concierto ha servido para abrir boca con la vista puesta en el próximo mes de julio, cuando tendrán lugar las actuaciones de las estrellas de este año en el auditorio al aire libre de El Portón: en las noches de los viernes 4, 11, 18 y 25 del mes.

El Portón del Jazz, organizado por el Área de Grandes Eventos y Actividades en El Portón junto a Lauroarte, volverá a contar con lo más destacado del género a nivel internacional en unos conciertos que darán comienzo a las diez de la noche, con apertura de puertas una hora antes. Las entradas numeradas para las cuatro citas ya están a la venta en las oficinas de El Portón y a través de internet en la ticketera Mientrada.net al precio de 25 euros por concierto, contando con la opción de un bono por el precio de 85 euros para las cuatro citas programadas, además de los tickets para el parking, que ya se pueden adquirir también.

El 4 de julio el festival lo inaugura Sara Dowling Quartet, liderado por esta vocalista de jazz palestino-irlandesa que fue elegida Mejor Vocalista en los Premios de Jazz Británicos de 2019. Está considerada como una de las voces más influyentes de su generación en Europa. Comenzó formándose como violonchelista antes de emerger como una poderosa y expresiva vocalista y compositora de jazz. Betty Carter y Sarah Vaughan son sus influencias más importantes. Actualmente reside en España pero sigue actuando y mostrando su música en numerosos escenarios europeos encabezando festivales de jazz en Francia, Suiza, Italia, Hungría y España, y compartiendo escenarios con artistas de primer nivel. Este verano lanzará el álbum 'Bons Amigos' que es una colaboración con el Aquarela Guitar Quartet donde Sara aparece como vocalista, violonchelista, pianista y compositora.

El 11 de julio es el turno de CMQ Big Band, liderados por el músico Luis Guerra y que cuenta con hasta 17 músicos cubanos y españoles para rendir tributo a la música del prestigioso y reconocido cubano Beny Moré. Para ello, Luis Guerra ha transcrito a partir de las grabaciones originales del músico nota por nota, los arreglos de quince canciones del 'Sonero Mayor'.

El viernes 18, llega Seamus Blake Quartet, liderado por el saxofonista y compositor nacido en Inglaterra pero desde muy joven viviendo en Nueva York Seamus Blake, reconocido como uno de los mejores exponentes del jazz contemporáneo. Su música es conocida por su sofisticación, sus improvisaciones y su gran estilo. En su cuarto de siglo de carrera ha recibido numerosos elogios de la crítica por sus inmejorables habilidades compositivas y su facilidad como líder. Entre los muchos artistas con los que ha trabajado destacan Eric Reed, Ethan Iverson, Chris Cheek y Matt Penman.

Para cerrar esta edición, el viernes 25 de julio, pisa el escenario Jonathan Kreisberg Quartet con el guitarrista neoyorquino Jonathan Kreisberg como cabeza de este cuarteto, con Marko Churnchetz al piano, Luca Alemanno en el bajo y Colin Stranahan en la batería. Kreisberg comenzó a tocar la guitarra con solo 10 años y a los 16 fue admitido en la New World School of The Arts convirtiéndose en uno de los alumnos más jóvenes de la prestigiosa escuela norteamericana, siendo hoy día uno de los guitarristas más solicitados de su ciudad natal donde suele actuar con intérpretes de gran nivel como el pianista Gary Versace o el batería Mark Feber.