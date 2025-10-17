Salvador Rueda, el poeta malagueño precursor del modernismo

Salvador Rueda Santos nació en Benaque, núcleo poblacional perteneciente al municipio de Macharaviaya, el 3 de diciembre de 1857, y falleció en Málaga, el 1 de abril de 1933. Fue un periodista y poeta español, considerado como el precursor español del modernismo.

Tuvo una etapa en Madrid, donde gracias a Gaspar Núñez de Arce, trabajó como periodista en la Gaceta de Madrid. Como poeta, viajó a Hispanoamérica tras lo cual publicó el poema "El milagro de América" (1929).

Rueda fue aclamado "Poeta de la Raza", y como tal, solemnemente coronado en La Habana el 4 de agosto de 1910. ​ Regresó a Málaga donde murió tras caer enfermo. Sus retos mortales reposan en el cementerio de San Miguel.