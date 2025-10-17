CONOCE TU HISTORIA 17/10/2025

Salvador Rueda, el poeta malagueño precursor del modernismo

En 'Conoce Tu Historia' con el presidente de la Asociación Zegrí, Salvador Jiménez, repasamos la vida del poeta malagueño Salvador Rueda.

Redacción

Málaga |

Salvador Rueda Santos nació en Benaque, núcleo poblacional perteneciente al municipio de Macharaviaya, el 3 de diciembre de 1857, y falleció en Málaga, el 1 de abril de 1933. Fue un periodista y poeta español, considerado como el precursor español del modernismo.

Tuvo una etapa en Madrid, donde gracias a Gaspar Núñez de Arce, trabajó como periodista en la Gaceta de Madrid. Como poeta, viajó a Hispanoamérica tras lo cual publicó el poema "El milagro de América" (1929).

Rueda fue aclamado "Poeta de la Raza", y como tal, solemnemente coronado en La Habana el 4 de agosto de 1910. ​ Regresó a Málaga donde murió tras caer enfermo. Sus retos mortales reposan en el cementerio de San Miguel.

