Sale a la venta la histórica finca ‘Lagar Hurtado’ en Jaboneros, frecuentada por Pablo Picasso

Lagar Hurtado, también conocido como Hotel Cortijo de la Reina, data del siglo XVII. Fue adquirido por Cristóbal de Villarroel, quien creó Largar Hurtado y sus viñedos. Luego, la propiedad fue heredada por Antonio y Lázaro Torrijos, antepasado del general José María Torrijos, antes de ser adquirida a finales del siglo XIX por el pintor José Gärtner.

La extraordinaria belleza natural de los Montes de Málaga, la región vinícola más importante de España en el siglo XIX, por encima de La Rioja, atrajo a artistas y a la alta burguesía, y el joven Pablo Ruíz Picasso fue un visitante habitual en los veranos de entre 1895 y 1897, alojándose en el vecino Lagar de Los Llanes, propiedad de sus padrinos, y visitando a su tío, Baldomero Ghiara, a quien ayudaba en su trabajo en el molino que poseía en la cercana Hacienda El Lince. Durante ese tiempo, el joven Picasso, que en 1896 ya era alumno de la Escuela de la Llotja, creó varios cuadros de paisajes. De todas sus obras realizadas durante sus visitas estivales a Jaboneros, Montes de Málaga está considerada una de las mejores de este periodo, ya que capta a la perfección la majestuosidad del entorno natural que rodea el Lagar Hurtado.

Lagar Hurtado, que comprende el edificio histórico principal, el Hotel Cortijo de La Reina de 36 habitaciones, la Villa Mirador de 5 dormitorios y la parcela de 232.782 metros

cuadrados en la que se encuentran, fue adquirido por Grupo Mathiven en 2016, tras el cierre del hotel y la villa.

Reconociendo el aspecto excepcional, las vistas y la ubicación dentro de un parque natural, combinado con la proximidad a excelente conexiones de transporte, el Grupo Mathiven vio el potencial sin precedentes para crear una finca ecológica, restaurando los edificios existentes y reviviendo la vinicultura o, con la compra de los terrenos vecinos, para crear una finca privada de clase mundial basada en la agricultura o un eco-resort y retiro de bienestar, que podría rivalizar con destinos globales como el Golden Eye del fundador de Island Records, Chris Blackwell, Oracabessa en Jamaica, Sublime Comporta, en Portugal, o Son Bunyola Mallorca, parte de Virgin Limited Edition, que incluye la isla Necker del fundador Richard Branson.

Desde la adquisición inicial de Lagar Hurtado, el grupo Mathiven ha comprado dos parcelas vecinas, con lo que el volumen total del terreno asciende a 766.587 metros cuadrados, creando una finca de tamaño óptimo.

Tras la consolidación de los terrenos, Mathiven reunió a un equipo excepcional de profesionales experimentados para llevar a cabo los planes de su visión de Lagar Hurtado, manteniéndose fiel a la ética y los valores del desarrollo ecológico, la inversión en las personas, y el desarrollo y turismo regenerativos.

Las propuestas, ya plenamente aprobadas por las autoridades nacionales y regionales españolas, con todos los permisos necesarios en regla, permiten la regeneración y ampliación del hotel-edificio principal hasta 10.000 metros cuadrados, la renovación de Villa Mirador y la piscina, el desarrollo de una nueva villa de hasta 300 metros cuadrados al oeste de los edificios principales existentes, y al sureste de los edificios principales, la regeneración de una antigua casa de labranza, Finca Postigo, y otros edificios nuevos hasta 300 metros cuadrados.

Los planos aprobados también prevén la mejora de las infraestructuras de acceso, energía, agua y gestión de residuos que, junto con una excelente calidad de construcción y un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, garantizarán que Lagar Hurtado obtenga la acreditación de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Los permisos incluyen una autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía y una licencia de obras, junto con subvenciones autonómicas y energéticas aprobadas de hasta 5,9 millones de euros.