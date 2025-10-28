Sala Respira: espacio para el bienestar emocional de los profesionales del Derecho

Sonia Cámara Cámara, diputada segunda de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga nos habló hoy de los pormenores de la Sala Respira. El propósito de la idea es ofrecer herramientas sencillas y efectivas para controlar el estrés, la presión y la ansiedad en el ejercicio de la profesión; equilibrar la vida personal y profesional, e impulsar la conciliación, fomentar una alimentación consciente y en general, potenciar todas aquellas prácticas que redunden en el bienestar personal del abogado, para aumentar, así, su rendimiento profesional.

EXPERTOS DEL AUTOCUIDADO

Reconocidos profesionales y expertos del autocuidado personal, como Gabriel Guerrero, Patricia Tudó, Laura Lázaro, Rosa Casanova, Armando Nougués, Cristina Roque o Miguel Fernández, integran la Sala Respira de la cita congresual, con ponencias y talleres tan atractivos como Sé resiliente: Aprende a recuperarte tras los errores en el ejercicio jurídico; La felicidad está... a tres metros de ti: hábitos para no agotarte mientras ejerces, o Puedes dormir y ser abogado: una invitación a soltar el rol y volver a ti.

El 20 Congreso Jurídico conmemora -en palabras de la Decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco- dos décadas de compromiso con la excelencia jurídica, el debate profesional y la unidad colegial. Un congreso que se celebra este jueves y viernes en el Palacio de Congresos de Torremolinos.