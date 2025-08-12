Ruth Sarabia: "Una de las funcionalidades que ofrece la plataforma es un programa de voluntarios de personas mayores para personas mayores"

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, ha presentado en Málaga la página webwww.juntate.es, una nueva herramienta digital participativa que reúne todos los recursos que el Gobierno andaluz pone a disposición de las personas mayores para prevenir y combatir la soledad no deseada. El portal ofrece información actualizada sobre proyectos y servicios en las ocho provincias andaluzas, así como pautas para que familiares y profesionales puedan detectar y actuar ante estas situaciones. Además, enlaza con el teléfono gratuito 900 100 300, operativo desde el 30 de junio, que atiende de lunes a viernes para escuchar, orientar y derivar a los usuarios a los recursos más adecuados.

Sarabia ha destacado que identificar y reducir la soledad no deseada es un objetivo prioritario del Gobierno andaluz, que ya en 2019 realizó el primer estudio sobre este fenómeno en la comunidad. En Andalucía viven actualmente 1,5 millones de personas mayores de 65 años, una cifra que se prevé alcance a un tercio de la población en 2050. Bajo el lema “Si te sientes en soledad, Andalucía te acompaña”, ‘Júntate’ agrupa acciones destinadas a fomentar una vida activa, prevenir el deterioro cognitivo y derribar estereotipos sobre el envejecimiento. El portal incluye información sobre Centros de Participación Activa, la Tarjeta Andalucía Junta 65, actividades, directorios, vídeos y un espacio colaborativo para entidades e instituciones.