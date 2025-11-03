Ruedatur presenta el nuevo modelo KIA EV4 100% eléctrico

Ruedatur, concesionario oficial Kia en Málaga, ha presentado este Jueves 30 de Octubre el nuevo modelo KIA EV4. El nuevo EV4 cuenta con dos versiones: un sedán/fastback y un hatchback de cinco puertas, que mantiene un diseño exterior futurista y cuidado. Así como un interior espacioso y minimalista con cuidados detalles de diseño para maximizar su comodidad, ambas con las excelentes proporciones del segmento C que combinan a la perfección funcionalidad compacta y espacio confortable.

El Nuevo turismo eléctrico se ofrece con dos opciones de batería, una de 58,3 kWh, y otra de 81,4 kWh. Lo que proporciona una autonomía de hasta 625 KM con la ya conocida carga ultrarrápida, proporcionando el 80% de la carga en 31 minutos. En ambas versiones el motor eléctrico genera 150 kW (204CV). En cuanto a las opciones de acabados son amplias, en la versión Hatchback de 5 puerta ofrece 3 acabados: Air, Launch Editión y GT-Line y en la versión Fastback ofrece 2: Earth y GT-line.

El director general de Ruedatur, Alfonso Cherino, junto a la gerente de AJE Málaga, Princesa Sánchez, recibieron a los invitados para presentar, de manos del periodista Carlos Sedano, el nuevo modelo de la marca. Entre los invitados, hubo una gran asistencia de empresa, socios de AJE Málaga y medio de comunicación que hicieron eco del novedoso modelo de la marca y que conocieron en primicia en KIA Ruedatur.

El nuevo EV4 se incorpora a la gama de vehículos 100% que ofrece la marca, y a la que próximamente se incluirán los nuevos vehículos industriales, las PBV 5, a las que Carlos Sedano y Alfonso Cherino también hicieron mención las cuales llegaran tanto en opción de carga, como de pasajeros, que conoceremos próximamente en directo y exclusiva en KIA Ruedatur.