Rubén Darío y sus vínculos con Málaga

Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació en la localidad nicaragüense de Metapa el 18 de enero de 1867, y falleció en su país, en concreto en León, el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, escritor, periodista y diplomáticonicaragüense.

Fue denominado el ‘príncipe de las letras castellanas’ ya que logró ser el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es, quizás, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano.​

En ‘Conoce Tu Historia’, con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí, conocemos los vínculos que tuvo Rubén Darío con Málaga, ciudad en la que vivió durante un periodo de tiempo.