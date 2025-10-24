Rubén Darío y sus vínculos con Málaga

Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació en la localidad nicaragüense de Metapa el 18 de enero de 1867, y falleció en su país, en concreto en León, el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, escritor, periodista y diplomáticonicaragüense.
Fue denominado el ‘príncipe de las letras castellanas’ ya que logró ser el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es, quizás, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano.
En ‘Conoce Tu Historia’, con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí, conocemos los vínculos que tuvo Rubén Darío con Málaga, ciudad en la que vivió durante un periodo de tiempo.