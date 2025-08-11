Rosaleda atraca la Feria de Málaga para que grites “¡FeriAAAA!”

Durante los días de feria en Málaga, el Centro Comercial Rosaleda se transforma para contagiar el espíritu festivo con una campaña llena de sorpresas y sensaciones refrescantes. Entre el 11 y el 16 de agosto, y en horarios de tarde de lunes a viernes (18:30h a 20:30h) y sábados en dos turnos (12:00h a 14:00h y 18:30h a 20:30h), Rosaleda invita a sus visitantes a disfrutar de dos acciones especiales pensadas para potenciar la alegría y la tradición de estas fechas.

Los visitantes que realicen compras iguales o superiores a 10€ podrán recoger un abanico personalizado y una flor, junto con un delicioso helado de Carrefour. Además, con cada abanico se podrá participar en el sorteo de un exclusivo jamón.

El set, instalado en un espacio central del centro comercial, incluye un enorme abanico gigante y un photocall, ideales para que los asistentes se fotografíen y compartan la experiencia.

En cualquier día de la feria, un equipo de azafatos y azafatas animarán las calles de la feria con pistolas de agua, que perfumarán el ambiente con aroma a rebujito. Rosaleda se convierte así en el lugar de encuentro para vivir la feria malagueña con aire fresco, sabor a tradición y muchas ganas de disfrutar. ¡Ven a gritar “FeriAAAA!” y déjate sorprender!