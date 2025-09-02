ENTREVISTA A LA ALCALDESA, MARI PAZ FERNÁNDEZ LOBATO

Ronda celebra la Feria y Fiestas de Pedro Romero del 2 al 7 de septiembre

La localidad de Ronda celebra desde este martes la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Mari Paz Fernández Lobato, alcaldesa de la Ciudad del Tajo, nos cuenta las actividades y atractivos de la fiesta.

Redacción

Málaga |

Desde hoy y hasta el próximo domingo, la localidad de Ronda celebrará su Feria y Fiestas de Pedro Romero, combina tradición taurina, folclore andaluz y la rica historia de la ciudad

La Feria de Ronda tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando originalmente se celebraba en el barrio de San Francisco durante los días 8, 9 y 10 de septiembre. En 1881, la feria se trasladó al barrio del Mercadillo, donde ya se realizaba la Feria de Mayo. Con el tiempo, la feria de septiembre ganó protagonismo y en 1954, en conmemoración del bicentenario del nacimiento del legendario torero Pedro Romero, se renombró como la Feria de Pedro Romero.

Una de las estampas características de esta Feria y Fiestas de Pedro Romero, la representan las Damas Goyescas, mujeres de la localidad que, ataviadas con trajes inspirados en la época de Goya, participan en diversos actos aportando elegancia y distinción a la feria.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer