Ronda celebra la Feria y Fiestas de Pedro Romero del 2 al 7 de septiembre

Desde hoy y hasta el próximo domingo, la localidad de Ronda celebrará su Feria y Fiestas de Pedro Romero, combina tradición taurina, folclore andaluz y la rica historia de la ciudad

La Feria de Ronda tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando originalmente se celebraba en el barrio de San Francisco durante los días 8, 9 y 10 de septiembre. En 1881, la feria se trasladó al barrio del Mercadillo, donde ya se realizaba la Feria de Mayo. Con el tiempo, la feria de septiembre ganó protagonismo y en 1954, en conmemoración del bicentenario del nacimiento del legendario torero Pedro Romero, se renombró como la Feria de Pedro Romero.

Una de las estampas características de esta Feria y Fiestas de Pedro Romero, la representan las Damas Goyescas, mujeres de la localidad que, ataviadas con trajes inspirados en la época de Goya, participan en diversos actos aportando elegancia y distinción a la feria.