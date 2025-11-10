GASTRONOMÍA

Ronda acoge la primera "Wine Challenge" para celebrar el día mundial del enoturismo

El Convento de Santo Domingo de Ronda acogió ayer domingo el pistoletazo de salida de la primera “Wine Challenge” con motivo del Día Mundial del Enoturismo. Este original escape room enológico ha sido promovido por La Ruta del Vino de Ronda y Málaga, con el patrocinio de Turismo Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Ronda.

Isabel Naranjo

Malaga |

Ronda
Ronda acoge la primera "Wine Challenge" para celebrar el día mundial del enoturismo | www.ondacero.es

Durante la Jornada de ayer los participantes en la iniciativa, un total de 50 personas, partieron del Convento de Santo Domingo de Ronda y tuvieron que superar con éxito las diferentes pruebas que se les planteó y que implicó la visita a un total de cinco bodegas.

A través de catas de vinos y otras actividades relacionadas con la enología, los participantes obtuvieron pistas compitiendo por resolver el misterio final en un único gran desafío conjunto de vuelta al Convento.

La Ruta del Vino de Ronda y Málaga forma parte de las Rutas del Vino de España certificadas por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino). Aúna cinco zonas de producción vitivinícola de la provincia y las conecta a través de un itinerario común con el objetivo de poner en valor la oferta enoturística del destino y mostrar al viajero una Málaga diferente, a través de experiencias auténticas, de calidad y ligadas al territorio.

Impulsada por el propio sector del vino, la Ruta cuenta con el respaldo institucional y la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Actualmente está integrada por 11 municipios (Ronda, Arriate, Sayalonga, El Borge, Mollina, Cómpeta, Moclinejo, Manilva, Almáchar, Málaga, y Fuente de Piedra) 19 bodegas, 14 restaurantes, 5 alojamientos y 2 museos o centros de interpretación del vino distribuidos por toda la provincia.-

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer