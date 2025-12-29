Rocío Díaz: "La Junta de Andalucía plantea inversiones reales y promesas cumplidas"

Las obras de Prolongación del Metro de Málaga al Nuevo Hospital avanzan en el segundo tramo con dos equipos de máquinas pantalladoras actuando, de forma simultánea, en las calles Santa Elena y Eugenio Gross. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, han visitado el avance de los trabajos, donde ha destacado el “esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía” con 162 millones de euros en carga. Entre ellos, ha dado a conocer que “los dos tramos en ejecución por cerca de 100 millones de euros y un tercero en licitación por 61 millones”, cuya adjudicación está prevista para los primeros meses de 2026.

Durante la visita a las obras de prolongación del Metro de Málaga, se ha puesto de relieve que los trabajos continúan avanzando con el objetivo de llevar el suburbano hasta el nuevo hospital. En este sentido, ha señalado que “los datos de inversión reflejan claramente la magnitud del esfuerzo de la Junta” y ha avanzado que “2026 será el primer año en el que se ejecutará de manera simultánea los tres tramos con los 1,8 kilómetros de trazado entre la estación de Guadalmedina con el hospital”.

Asimismo, ha subrayado que 2026 será un año clave para el Metro de Málaga, con una partida de 51,8 millones en los Presupuestos de la Junta, un 62% más que este ejercicio. Rocío Díaz ha remarcado que la necesidad de la prolongación del Metro se refuerza con la reciente adjudicación de las obras del nuevo hospital por 543 millones de euros. “El Metro marcha, con inversiones, con trabajos en obra y con respeto a la historia de Málaga”, ha afirmado, en alusión a la necrópolis romana de la calle Hilera.