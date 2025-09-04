Rincón de la Victoria se prepara para la Fiesta del Boquerón Victoriano

La Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria, declarada de Singularidad Turística Provincial, celebrará una nueva edición del 9 al 14 de septiembre con degustaciones gratuitas, una extensa red de restaurantes adheridos y demostraciones de cocina impulsadas por la marca Sabor a Málaga de la Diputación Provincial de Málaga, que también organiza una feria de productos agroalimentarios en la plaza Al-Ándalus durante el fin de semana.

Como novedad de este año, el sábado 13 por la mañana se realizará una recreación de la tradicional salida del copo. Para ello, se cuenta con la colaboración del Club de Remo de La Cala del Moral. Francisco Salado, alcalde de Rincón de la Victoria.

El programa de la Fiesta recoge un amplio abanico de actividades como los showcooking que servirán para mostrar que el boquerón es un producto versátil que se puede degustar de forma tradicional y también como plato de alta cocina.

El segundo pilar de esta fiesta es la red de restaurantes adheridos al evento cuenta este año con 43 establecimientos de toda la provincia, dos más que el año pasado.

Como cada año, hay prevista degustaciones gratuitas para los visitantes. Además, la Feria Sabor a Málaga tendrá su protagonismo a partir del viernes 12 a las 11.30 horas, y permanecerá abierta al público hasta el domingo 14.