Se retoman las excavaciones en el yacimiento fenicio del Cerro del Villar

Una cita de alto voltaje. La energía, en todas sus manifestaciones -física, emocional y narrativa- será la protagonista del próximo FANCINE, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, que presenta el cartel de su 35ª edición.

El evento se celebrará este año entre el 12 y el 18 de noviembre en alianza con el Festival de Málaga, generando un circuito común que busca intensificar la oferta cultural de la capital y atraer más público hacia la gran pantalla del cine Albéniz. Además de esta unión inédita, que llega tras la colaboración entre ambos certámenes en ediciones anteriores, FANCINE refuerza su potencial con el apoyo de otras entidades, como la Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, ProMálaga, la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático), Cervezas Victoria, el Centro Cultural Coreano en España, Clínicas Rincón Dental, Famadesa, Nics Lab y la Fundación General de la UMA.

‘POWER ON!‘ es el lema de esta nueva cita, que sigue la línea de las últimas convocatorias del certamen universitario, siempre atento a los asuntos y temáticas que atraviesan la actualidad. Así, el concepto de energía se aborda no solo desde lo simbólico o lo narrativo, sino también en diálogo con debates de nuestro tiempo: desde los precios de la electricidad hasta la transición hacia modelos sostenibles, pasando por la convivencia entre energías fósiles y renovables, el consumo masivo de recursos de los centros de datos que alimentan las inteligencias artificiales o la dependencia energética global.