El restaurante Entremuros celebra la II edición de “Sabores de la Memoria”

Esta edición, que espera superar la participación del año pasado, presenta algunas novedades para dar una mayor visibilidad a las personas que hay detrás de cada receta.

El proceso de inscripción de esta convocatoria estará abierto hasta el próximo 10 de octubre, periodo en el que los interesados podrán inscribirse enviando un correo electrónico a eventos.posada@vinccihoteles.com o presencialmente en la recepción del hotel.

No se valorará solo la elaboración en sí, sino también el valor sentimental, familiar o simbólico de cada propuesta. Además, se dará prioridad a las inscripciones recibidas en orden de llegada, así como a la idoneidad de las recetas propuestas.

El día 14 de octubre las cocinas del hotel se abrirán para acoger las jornadas de elaboración de los platos por parte de los participantes seleccionados, quienes contarán con el apoyo del equipo de cocina del restaurante. Cada receta irá acompañada de una historia personal que refleje el vínculo entre la tradición culinaria y la memoria afectiva de sus autores.

Un jurado formado por expertos en gastronomía, representantes del Ayuntamiento y miembros de Vincci Hoteles evaluará los platos basándose en su sabor, autenticidad y capacidad de representar la esencia culinaria de Málaga.

El acto oficial de entrega de premios se celebrará en el propio hotel el próximo 20 de octubre.

Durante el acto, se otorgarán reconocimientos en distintas categorías:

· A la receta que mejor represente los Sabores de la Memoria gastronómica de Málaga.

· Al plato más rico y sabroso.

· A la propuesta más dulce.

· Al participante más colaborador, divertido y entrañable durante el desarrollo de la actividad.

· Y, como mención especial, el Premio Entremuros – Raíces de Málaga, a una receta destacada por su carácter auténtico y representativo.

La jornada incluirá un cóctel de agradecimiento para participantes e invitados, y servirá además como presentación oficial del renovado espacio Entremuros, consolidado ya como un lugar de referencia en la recuperación de la cocina local.

Como cierre de esta edición, a partir del 1 de noviembre, el restaurante incorporará a su carta un menú degustación muy especial: el “Menú Sabores de la Memoria”, que reunirá las recetas ganadoras de esta edición en dos versiones: la original y la reinterpretada por los chefs del hotel, que estarán disponibles durante toda la temporada de invierno. Una manera de celebrar el arraigo y el sabor de siempre desde una mirada contemporánea.

Con esta propuesta, Vincci Hoteles refuerza su compromiso con las experiencias locales, la conexión con la comunidad y la puesta en valor de la autenticidad de cada destino. Sabores de la Memoria es mucho más que un evento gastronómico: es un homenaje al saber popular, las raíces y la emoción que vive en cada plato.