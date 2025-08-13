El restaurante Cortijo Santa María 1962 de SO/Sotogrande culmina su Festival del Atún con un homenaje a Asia

El restaurante Cortijo Santa María 1962 , ubicado en el exclusivo resort cinco estrellas SO/ Sotogrande SPA & Golf Resort , presenta el Menú Asiático , tercera y última etapa de su Festival del Atún , una propuesta culinaria única que culmina una serie de menús de autor diseñados bajo el concepto de “ Bistronomy ” por el chef con estrella Michelin Nico las Isnard . Esta filosofía, que combina la alta cocina con una visión creativa y centrada en el producto de temporada, ha dado forma a un recorrido gastronómico en tres actos, que ahora llega a su fin con esta última propuesta inspirada en Asia.

El Menú Asiático , disponible del 21 de julio al 14 de septiembre , supone el final del festival que ha pasado por las fases “ Nikkei ” y “ Mediterráneo ” con una experiencia sensorial que rinde homenaje al papel esencial del atún en la cocina oriental. Isnard , en esta ocasión, en colaboración del chef ejecutivo del hotel, Leandro Caballero propone un viaje gastronómico que fusiona el producto local con las técnicas, sabores y matices de Asia. Un tributo a la versatilidad del atún y a su arraigo en culturas culinarias mi lenarias como la japonesa, tailandesa o coreana. “ Este fin de fiesta supone un viaje lleno de sabor a través del miso, el yu zu, el jengibre y la soja, equilibrando calidez, especias y una brillante acidez " comenta Isnard. Entre sus elaboraciones más destacadas, el menú incluye la delicada Rosa de Atún y Takuan , servida con un profundo caldo dashi, gel de manzana verde, wasabi y virutas de bonito seco, que despliega una sinfonía de sabores umami con toques frescos y picantes . Le sigue la melosidad de las Carrilleras de Atún confitadas al Curry Verde , un plato que equilibra la suavidad del producto con la intensidad especiada de la receta. Como cierre, el sorprendente Tataki de Ventresca de Atún se presenta acompañado de maíz, pomelo thai, un vibrante pesto de menta y cilantro, y coronado con caviar Sturia, en una combinación sofisticada que juega con matices cítricos, herbales y salinos.

"Queríamos cerrar este viaje con un menú que sorprendiera por su c reatividad, respeto al producto y riqueza cultural. El atún es un ingrediente icónico en Asia y nos ha permitido crear platos llenos de matices, sin perder nuestra esencia mediterránea ”, explica Leandro Caballero, chef ejecutivo del hotel.