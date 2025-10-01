Residentes moldavos de la Costa del Sol votan a favor del país y de la integración en Europa

La mayoría absoluta del PAS, lograda al sobrepasar más de los 51 escaños necesarios, le permite encarar la formación de coaliciones con menos dificultad de las que auguraban las encuestas. Con este peso decisivo en la cámara, el PAS también podrá mantener la candidatura de Moldavia para su integración en la Unión Europea, un proceso que requiere años de esfuerzos legislativos concertados y de buenas relaciones con Bruselas.

“Las votaciones de los residentes moldavos en la Costa del Sol, se han celebrado sin incidentes. El resultado a favor del partido europeísta PAS, les permite seguir avanzando en su objetivo de estar en Europa de pleno derecho, e integrarse de forma definitiva”, asegura el Cónsul Honorario de Moldavia en Andalucía, Patricio Baeza.

Los comicios han estado marcados por la alta participación ciudadana, tanto dentro como fuera de Moldavia. En el territorio Estatal han votado más de 1,6 millones de personas y en el extranjero, más de 270.000. El PAS ha obtenido el 78,51% de los votos emitidos fuera del país.

El resultado final de las elecciones moldavas en España para los 5 principales partidos políticos ha sido el siguiente: PAS-81,01%; PPDA-4,7%; Nuestro Partido-4,27%; BEP-3,79%; BE Alternativa-2,75%.

“Agradecemos a todos los moldavos residentes en Andalucía su participación en estas elecciones, y que todo se haya desarrollado con absoluta normalidad”, apunta el Cónsul Honorario de Moldavia en Andalucía.