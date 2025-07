Residente: primer nombre internacional que llega al Selvatic Málaga Fest

Este sábado, Selvatic Málaga Fest recibirá a uno de los artistas más influyentes de la música en español: Residente. El rapero, escritor, cineasta y activista puertorriqueño subirá al escenario con un espectáculo que promete ser uno de los momentos más potentes del verano en la ciudad. Será una noche única en la que, además de la música, se podrá disfrutar de la experiencia y el ambiente inconfundible de Selvatic: diversión, gastronomía, cultura y comunidad.

Ganador de más de 30 premios Grammy y Latin Grammy, René Pérez Joglar, conocido como Residente, ha roto moldes desde sus inicios con Calle 13, fusionando géneros y llevando mensajes sociales al corazón del público. Hoy, en plena gira mundial Las Letras No Importan, llega a Málaga con un show cargado de fuerza, lírica y emoción.

Residente no solo es un referente musical: ha dirigido videoclips y documentales premiados internacionalmente, fundado la productora 1868 Studios, y recientemente debutó como actor en la película In the Summers, reconocida en el Festival de Sundance.

El Selvatic Málaga Fest se consolida así como un espacio donde la música, el arte y el entorno natural se encuentran. La llegada de Residente marca un hito en la edición de este año, prometiendo una noche vibrante para todos los asistentes.

RENÉ “RESIDENTE” PÉREZ JOGLAR

René Pérez Joglar, conocido como Residente, es un rapero, escritor, cineasta, actor y activista global puertorriqueño, ganador de más de 30 premios Grammy y Latin Grammy —más que cualquier otro artista. Fundador del influyente grupo Calle 13, ha roto estereotipos y fronteras con su enfoque creativo, llevando su música a miles de personas en todo el mundo.

Más allá de la música, ha destacado como director y guionista de videoclips y documentales premiados en festivales como SXSW, Cannes y Tribeca. En 2020, firmó un acuerdo con Sony Music para crear 1868 Studios, desde donde desarrolla contenido audiovisual centrado en historias culturales y latinas.

En 2024 debutó como actor en la aclamada película In the Summers, ganadora del Gran Premio del Jurado en Sundance. También fue reconocido en los Latin Grammy 2024 por el video “313” (Mejor Video Musical Corto) y nominado a Álbum del Año y Canción del Año.

Actualmente, continúa con su exitosa gira mundial Las Letras No Importan, con fechas en España, EE.UU., Colombia, México, entre otros países.