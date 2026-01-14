“Reset Your Body”: La Zambra presenta sus nuevos programas de bienestar para empezar el año en equilibrio

Los caminos hacia el bienestar: Sculpt & Energise y Restore & Renew

La propuesta se articula en torno a dos programas complementarios, diseñados para responder a diferentes necesidades físicas y emocionales. Dos recorridos guiados que permiten elegir cómo empezar el año: activando la energía y el cuerpo, o apostando por la calma y la regeneración profunda.

Sculpt & Energise

Un programa enfocado en activar el metabolismo, estimular la energía y redefinir la silueta de forma consciente. Combina entrenamiento personal, yoga, masterclasses de alta intensidad, tratamientos corporales como drenaje linfático, vendas frías o Indiba, así como sesiones de acupuntura y asesoramiento nutricional.

Pensado para quienes buscan recuperar vitalidad, tonificar el cuerpo y sentirse más ligeros, sin perder de vista el equilibrio interior

Restore & Renew

Un enfoque orientado a reducir la inflamación, calmar el sistema nervioso y restaurar cuerpo y mente desde la serenidad. Incluye prácticas de yoga y mindfulness, batidos detox, drenajes, rituales como Udvarthana, shiatsu, acupuntura y acompañamiento nutricional.

Ideal para quienes necesitan bajar revoluciones, mejorar el descanso, depurar el organismo y recuperar claridad mental.

Programas personalizados, guiados y conscientes

Ambos programas se ofrecen en formatos de 4 o 7 días, con agendas orientativas que se personalizan según las necesidades individuales de cada huésped. Desde la evaluación inicial y estudios de bioimpedancia hasta el seguimiento nutricional y terapéutico, cada detalle está pensado para acompañar el proceso de forma respetuosa y efectiva.

Como valores añadidos, los participantes disfrutan de descuentos en productos de spa y tratamientos adicionales, así como condiciones especiales en alojamiento, con parking incluido y la posibilidad de acceder al Kids Club para quienes viajan en familia.

Y es que, “Reset Your Body” no es solo un programa detox, sino una invitación a empezar el año desde un lugar más consciente, donde el bienestar se construye con tiempo, atención y equilibrio. Una propuesta pensada para quienes entienden el nuevo comienzo como una oportunidad para cuidarse mejor y reconectar con su mejor versión.

Sobre La Zambra

Inaugurado en 1986 en el pueblo de Mijas, el Hotel Byblos rápidamente se convirtió en uno de los destinos más prestigiosos y solicitados de la Costa del Sol durante las décadas de los 80 y los 90. Elegido por reconocidas figuras internacionales e incluso miembros de la realeza en busca de privacidad y relax, el resort fue un referente del lujo, elegancia y hospitalidad en Andalucía. Tras más de 12 años cerrado, en 2022 reabrió renovado completamente, con materiales cálidos y tonos suaves que reflejan su esencia andaluza, donde los límites entre la relajación y la diversión se desdibujan. La Zambra Resort, ubicado entre las ciudades de Málaga y Marbella, a tan solo unos minutos de la costa Mediterránea, es un paraíso a descubrir en las montañas de Mijas.