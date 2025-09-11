Reserve Cup Marbella preparada para disfrutar del partido del año: Coello y Galán vs Tapia Lebrón

Entre los jugadores confirmados destacan nombres de primer nivel como Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Juan Lebrón o Franco Stupaczuk, que se enfrentarán junto a una generación de talentos entre los que figuran Mike Yanguas, Coqui Nieto, Pablo Cardona, Javier Garrido, Maxi Sánchez, Javier García, Javier Barahona, Juanlu Esbri, José Antonio Diestro y Lucas Campagnolo.

Una de las grandes novedades es que el evento contará con dos inusuales capitanes que aportarán estrategia y espectáculo fuera de la pista como Jimmy Butler, estrella de la NBA y apasionado del pádel, y Joaquín Sánchez, exjugador leyenda del fútbol español.

A ellos se sumarán dos leyendas del pádel, que ejercerán como entrenadores: Juan Martín Díaz, considerado uno de los mejores jugadores de la historia dirigirá al Team Reserve, mientras que Maxi Grabiel, histórico jugador referente dentro y fuera de la pista, dirigirá al Team Marbella.

El partido más esperado del momento

Uno de los grandes momentos del torneo será el enfrentamiento estelar entre los cuatro jugadores más dominantes del circuito: Alejandro Galán y Arturo Coello vs. Juan Lebrón y Agustín Tapia. Un choque de titanes que promete ser uno de los partidos más vibrantes y emocionantes del año.

Formato y horarios

La Reserve Cup Marbella se disputará del 18 al 20 de septiembre en las exclusivas instalaciones de Puente Romano Marbella con un formato por equipo y reglas innovadoras, Team Reserve y el Team Marbella que dispondrán de 8 jugadores cada uno. Cada victoria en la 1ª jornada sumará un punto, dos en la 2ª y tres en la 3ª, lo que garantizará la emoción hasta el último suspiro. Los entrenadores no podrán repetir parejas durante el torneo y dispondrán de un jugador reserva en cada partido pudiendo hacer un cambio de jugador durante el desarrollo del encuentro. Esto convierte el torneo en un espectáculo imprevisible cargado de decisiones estratégicas cuyo objetivo final será coronarse como campeón de esta segunda edición tras el éxito de Miami 2024. El torneo está dotado con 500.000$ en premios.

Los partidos se jugarán en horario de tarde-noche, para garantizar la mejor experiencia a los aficionados. Además, el evento ofrecerá una programación paralela de entretenimiento, gastronomía, actividades exclusivas para los asistentes y experiencia VIP, consolidando la Reserve Cup como mucho más que un torneo de pádel. Toda la información del evento y compra de entradas en www.reservecup.com