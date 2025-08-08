Representantes del centro asistencial de Málaga y de la Consejería de Salud visitan los centros de San Juan de Dios en Lleida para conocer nuevos programas de atención a la salud mental de menores

El equipo directivo del centro asistencial de San Juan de Dios en Málaga ha visitado, junto a representantes de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, las instalaciones de Sant Joan de Déu Terres de Lleida para conocer en profundidad el programa Acompanya’m para la atención de menores con trastornos de salud mental.

La visita se enmarca en la estrategia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de atención a los colectivos más vulnerables y en la de la incorporación de nuevos dispositivos que fomenten la autonomía y los cuidados desde la humanización. El director gerente de los centros de San Juan de Dios en Málaga, José Luis Fuentes, y el director de Enfermería, Joaquín Meléndez, estuvieron acompañados por la Directora General de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud y Consumo, Ana María Reales, el director del programa de Salud Mental y Adicciones, Manuel Prado, y la coordinadora del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMAA), Matilde Blanco. Junto a ellos, el director Gerente de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Jaume Capdevila, y su equipo.

El programa Acompanya’m se puso en marcha a finales de 2023 y nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el ámbito físico, mental y social de niños, adolescentes y adultos jóvenes con patología mental grave compleja. Con más de 1.700 metros cuadrados y 35 profesionales, este centro plantea un modelo de atención biopsicosocial y comunitaria que integre la atención sanitaria, social, familiar y educativa en la red pública de salud mental.

La finalidad de este seguimiento es consolidar la estabilidad clínica, la recuperación y la integración del niño, niña o joven en la comunidad, así como favorecer el cumplimiento del plan de tratamiento acordado entre la persona atendida y el equipo de profesionales.

Además de la visita a esta unidad, la delegación andaluza realizó una visita a las consultas del Centro de Salud Mental Infantil y juvenil (CSMIJ), el Hospital de Día infantojuvenil y a las unidades de hospitalización de salud mental adultos.

El director gerente de los centros de San Juan de Dios en Málaga ha agradecido la acogida de los profesionales de Lleida y ha puesto en valor el modelo de atención de la UTER Acompanya’m “porque se basa en disciplina positiva y fomenta la autonomía, la responsabilidad y el respeto, valores que sustentan la asistencia que realizamos en el Centro Asistencial de San Juan de Dios en Málaga”.