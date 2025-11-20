Repaso a la situación ganadera e hídrica en la provincia

Los casos de gripe aviar detectados en distintos puntos de Andalucía, ha obligado a la toma de medidas de aislamiento de las poblaciones de gallinas. Desde hace unos años, se han sacrificado en España unos 4 millones de ejemplares de esta especie, aunque, para tranquilidad de todos, en la provincia de Málaga no se ha detectado ningún caso en las explotaciones avícolas. Todos estos factores han provocado el aumento del precio de los huevos.

En ámbito hidrológico, según un informe de la Sociedad Malagueña de Ciencias la intensidad, duración y frecuencia variable de las sequías en los entornos mediterráneos ha supuesto a lo largo del tiempo la necesidad de adaptación a dicha fenomenología mediante diferentes estrategias, siendo una de ellas la de la construcción de embalses abastecedores de agua que, además, dada la torrencialidad de las precipitaciones, ejercían el papel de control de avenidas. El cambio climático ha podido ejercer una presión adicional sobre los ya limitados recursos hídricos, afectando tanto el abastecimiento humano como el uso agrícola e industrial del agua. Simplemente analizando para la última década la evolución del volumen agregado de los embalses con la precipitación media por estación, para toda la provincia de Málaga, la existencia de una doble dinámica es evidente. Como conclusión de informe se extrae que la demanda de recursos hídricos se ha situado muy por encima de la oferta, convirtiéndose en una situación estructural.

De estos asuntos hablamos en Más de Uno Málaga con Fernando Fernández Tapia, delegado de la Consejería de Agricultura, Pesca, Aguas y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga.