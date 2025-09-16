En Mijas

Un refugio para descansar los fines de semana de vuelta a la rutina está en la Costa del Sol

Con la vuelta a la rutina, el cuerpo pide un descanso especial los fines de semana. Por ello y, bajo esta premisa, en pleno corazón de la sierra andaluza, La Zambra Resort se convierte en el hotel perfecto para regalarse un fin de semana de desconexión, entre tratamientos de spa, deporte al aire libre y una gastronomía que celebra el sabor del sur.

Isabel Naranjo

Madrid |

Enclavado en el encantador pueblo de Mijas -entre Málaga y Marbella-, este resort cinco estrellas GL combina el lujo contemporáneo con la esencia andaluza en un entorno de calma absoluta. Patios perfumados con jazmín, fuentes escondidas y noches de flamenco en vivo enmarcan una propuesta donde la desconexión se vive con todos los sentidos.

Spa, golf o gastronomía de primer nivel, la propuesta de La Zambra Resort para transformar cada fin de semana en plan inolvidable

Con 196 habitaciones y suites, entre ellas una espectacular Penthouse con piscina privada, La Zambra despliega una propuesta integral que combina bienestar, deporte y alta gastronomía. Un plan concebido para transformar el fin de semana en un auténtico refugio y regresar cada lunes con energía renovada.

El corazón de la experiencia es Mood Spa, un templo de bienestar de más de 2.000 m² que figura entre los más grandes de la Costa del Sol. Saunas, hammam, piscina climatizada, jacuzzis, cabinas de tratamientos y un patio andalusí crean un recorrido sensorial pensado para equilibrar cuerpo y mente tras una semana intensa

Además, para quienes prefieren un plan más activo encuentran en La Zambra un aliado perfecto: acceso exclusivo a dos campos de golf de clase mundial y pistas de tenis y pádel en un entorno natural privilegiado. Una forma de sumar vitalidad sin renunciar al lujo y la desconexión.

Para finalizar, la propuesta se completa en clave gastronómica con cuatro espacios —Picador, Palmito, Bamboleo y La Bartola— que fusionan tradición e innovación. Desde una cena maridada con más de 90 referencias de vino hasta un cóctel al atardecer junto a la piscina, cada instante se convierte en un viaje al corazón del sur.

Ya sea entre rituales de spa, jornadas de golf o cenas bajo las estrellas, La Zambra Resort se confirma como el refugio definitivo de fin de semana, donde la rutina se detiene para dar paso a la calma y al disfrute en clave andaluza.

