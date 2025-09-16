Un refugio para descansar los fines de semana de vuelta a la rutina está en la Costa del Sol

Enclavado en el encantador pueblo de Mijas -entre Málaga y Marbella-, este resort cinco estrellas GL combina el lujo contemporáneo con la esencia andaluza en un entorno de calma absoluta. Patios perfumados con jazmín, fuentes escondidas y noches de flamenco en vivo enmarcan una propuesta donde la desconexión se vive con todos los sentidos.

Spa, golf o gastronomía de primer nivel, la propuesta de La Zambra Resort para transformar cada fin de semana en plan inolvidable

Con 196 habitaciones y suites, entre ellas una espectacular Penthouse con piscina privada, La Zambra despliega una propuesta integral que combina bienestar, deporte y alta gastronomía. Un plan concebido para transformar el fin de semana en un auténtico refugio y regresar cada lunes con energía renovada.

El corazón de la experiencia es Mood Spa, un templo de bienestar de más de 2.000 m² que figura entre los más grandes de la Costa del Sol. Saunas, hammam, piscina climatizada, jacuzzis, cabinas de tratamientos y un patio andalusí crean un recorrido sensorial pensado para equilibrar cuerpo y mente tras una semana intensa

Además, para quienes prefieren un plan más activo encuentran en La Zambra un aliado perfecto: acceso exclusivo a dos campos de golf de clase mundial y pistas de tenis y pádel en un entorno natural privilegiado. Una forma de sumar vitalidad sin renunciar al lujo y la desconexión.

Para finalizar, la propuesta se completa en clave gastronómica con cuatro espacios —Picador, Palmito, Bamboleo y La Bartola— que fusionan tradición e innovación. Desde una cena maridada con más de 90 referencias de vino hasta un cóctel al atardecer junto a la piscina, cada instante se convierte en un viaje al corazón del sur.

Ya sea entre rituales de spa, jornadas de golf o cenas bajo las estrellas, La Zambra Resort se confirma como el refugio definitivo de fin de semana, donde la rutina se detiene para dar paso a la calma y al disfrute en clave andaluza.