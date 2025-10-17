La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, a través de su red provincial EAPN Málaga, sitúa a la vivienda en el epicentro de la pobreza en Málaga

La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, a través de su red provincial EAPN Málaga, ha presentado el “XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030” en el que ha puesto el foco en problemas como la vivienda o la brecha salarial de género.

Según sus datos, aunque algunos indicadores muestran leves signos de mejora como el descenso de la tasa de paro, que ha pasado del 16,04% en 2023 al 13,15% en el segundo trimestre de 2025, siguen existiendo desequilibrios en materia de vivienda, igualdad de género y calidad del empleo, lo que sostiene altos niveles desigualdad en cuánto a pobreza y exclusión social en la provincia. Además, ponen el ejemplo del barrio de Palma-Palmilla, que figura entre los 15 más pobres de España, con una renta media anual de apenas 8.872,56€, según los últimos datos disponibles del año 2022.

Desde la organización piden la puesta en marcha de Planes de Vivienda efectivos y coordinados entre todas las administraciones públicas.

Conocemos más detalles con Francisco Javier Jiménez, presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga; Yolanda Florido, vocal de la Junta Directiva de EAPN Andalucía y Coordinadora Área de Acción Social en PRODIVERSA; y Javier Poleo, coordinador provincial de EAPN Andalucía en Málaga y director general de INCIDE.