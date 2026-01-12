Récord histórico de visitas en 2025: los zoos y acuarios de AIZA superan los 15 millones de visitantes

La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) cierra el balance de 2025 con un récord histórico: más de 15 millones de personas visitaron los 50 zoos y acuarios miembros de la asociación en España y Portugal, según los datos consolidados del ejercicio. El incremento de visitantes, registrado a lo largo de todo el año en el conjunto de centros acreditados, confirma el interés social por estos espacios como lugares de aprendizaje, sensibilización y conexión con el mundo animal. En 2025, más de dos millones de escolares participaron en visitas educativas a los zoos y acuarios de AIZA, una cifra que refuerza el papel esencial de estas instituciones como entornos de educación ambiental. A través de programas adaptados a distintas edades, el alumnado ha podido conocer de primera mano la biología, el comportamiento y las amenazas a las que se enfrentan numerosas especies, integrando la experiencia directa como herramienta pedagógica clave.

Más de 24.000 escolares convierten Bioparc Fuengirola en un aula viva para la conservación de la naturaleza en este pasado 2025

En este contexto, Bioparc Fuengirola ha vuelto a consolidarse durante 2025 como uno de los centros de referencia en conservación y educación ambiental del sur de Europa. El parque malagueño, reconocido por su modelo de inmersión paisajística y su compromiso con la preservación de especies amenazadas, ha reforzado su papel como espacio clave para acercar la biodiversidad a la sociedad, combinando bienestar animal, divulgación científica y participación activa en programas internacionales de conservación.

Especialmente relevante ha sido su labor educativa: a lo largo de 2025, más de 24.000 escolares han participado en las actividades pedagógicas de Bioparc Fuengirola, convirtiendo al parque en una auténtica aula en plena naturaleza. A través de experiencias directas, adaptadas a distintas edades, el alumnado ha podido comprender la importancia de conservar los ecosistemas y proteger el medioambiente, fomentando una conciencia ambiental crítica desde las primeras etapas educativas. Esta intensa actividad formativa refuerza la posición de Bioparc Fuengirola como un centro de referencia para la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad, en línea con los estándares más exigentes de los zoos modernos y responsables.

Más allá del ocio, estos centros cumplen una función social creciente como plataformas de divulgación científica, sensibilización ambiental y fomento de una relación más informada y responsable con la biodiversidad. Los zoos y acuarios acreditados por AIZA desarrollan su actividad bajo estándares exigentes de bienestar animal y calidad profesional. Desde la asociación se subraya que este compromiso se traduce en una contribución directa a la conservación de la biodiversidad, combinando educación ambiental, investigación científica y participación activa en programas de conservación tanto nacionales como internacionales. Gracias a esta labor continuada, varias especies han experimentado mejoras en su estado de conservación. Los centros de AIZA participan actualmente en 267 Programas de Especies en Peligro (EEPs), que trabajan con más de 3.500 especies, combinando acciones de cría, rescate, refuerzo poblacional, seguimiento científico y sensibilización social. La investigación aplicada constituye otro de los pilares del trabajo de los zoos y acuarios de AIZA.

Los centros colaboran de forma estable con universidades y centros de investigación, aportando conocimiento científico relevante para la gestión, el bienestar animal y la conservación de especies, tanto en entornos naturales como bajo cuidado humano, con resultados que se transfieren a la comunidad científica y a las administraciones competentes.

“La labor realizada en 2025 por los miembros de AIZA es motivo de satisfacción y orgullo”, ha señalado Beatriz Sainz, directora ejecutiva de la asociación. “Nuestros zoos y acuarios trabajan de forma coordinada para promover el bienestar animal, la educación, la investigación y la conservación. En 2026 reforzaremos estas líneas estratégicas y seguiremos trasladando a la sociedad la importancia de unos zoos modernos, responsables y de vanguardia, especialmente en un momento en el que la mayoría de la población vive en ciudades y necesita espacios de conexión real con la naturaleza”.