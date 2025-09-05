El Real Club Guadalhorce celebra su XXXV semana del Club con 8 torneos de golf

Todos aquellos aficionados podrán disfrutar de citas de competición diversas, con un alto nivel de exigencia; aunque también con distintas modalidades y para todas las edades. Se celebrarán campeonatos para infantiles, por parejas, individuales y mixtos. El objetivo no es otro que promover mejoras en los golfistas de la provincia, que tengan un evento más para su entrenamiento de cara a otras citas de la temporada y que mejoren su tono físico y técnico.

Para los próximos días está prevista la celebración del 25 Edición Vega Infantil del Guadalhorce, el viernes 5 de septiembre. Para el sábado 6, la 14 edición del Torneo Gross Dentistas. Para el domingo 7, I el II Torneo Bodegas Campos. El día 8 de septiembre se celebrará el 17 Trofeo Seguros Reale, el III Torneo Volvo Vypsa, será el 9 de septiembre, y el día 10 el 1º Torneo Málaga y Costa de Bebidas. El día 11 de septiembre quedará para los veteranos en el Torneo Sénior Cortijo Colmenares y los días 12 y 13 para el más longevo de los torneos de las semanas del Club en el Real Guadalhorce, la 36 Edición del Torneo Gran Vega del Guadalhorce, y que se desarrollará durante dos jornadas.

Para el presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo, “esta semana es uno de los momentos más esperados del calendario deportivo de nuestro Club y de los amantes del golf de Málaga. La Semana Grande que, en esta ocasión, alcanza su trigésima quinta edición, representa para todos nosotros un momento muy especial de nuestro calendario, por lo que hemos preparado un programa de competiciones muy variado, con el propósito de fomentar la participación, el compañerismo y el espíritu que nos identifica. Como evento central de esta semana, tendrá lugar el XXXVI Gran Premio Vega del Guadalhorce que congregará, una vez más, a numerosos equipos procedentes de diversos puntos del ámbito provincial, autonómico y nacional”.