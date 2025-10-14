El rap de Folie’s, el afrohouse de OY y las proyecciones de ARTE despedirán el 31 Festival de Cine Francés

De forma paralela al desarrollo de su Sección Oficial, Restrospectiva y otras actividades cinematográficas, el 31 Festival de Cine Francés de Málaga se prepara para festejar esta edición en lo que será la última jornada de esta edición. Para ello, el certamen retoma su concepto de música y cine abierto al público en colaboración con La Térmica, que acogerá la Fiesta de Clausura el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 20.00 horas.

Se trata de una velada abierta a todos los públicos con la proyección al aire libre de un gran exponente de la electrónica francesa, French 79; los directos del rapero de moda en Francia, Folie’s, y de la banda con raíces en Ghana y Suiza, OY; y el Dj Set final de Bicheo. Un ambiente festivo y multicultural que reunirá música, cine y gastronomía, ya que se contará con la presencia de foodtrucks y las barras de Cerveza Victoria para despedir el festival por todo lo alto. La entrada es libre hasta completar aforo.

Proyección

French 79 en el Observatorio de la Costa Azul (20:15 h)

La velada comenzará con la proyección del concierto French 79 en el Observatorio de la Costa Azul, grabado el 7 de mayo de 2021 en Niza y producido por ARTE.

French 79, nombre artístico de Simon Henner, es uno de los representantes más destacados de la actual escena electrónica francesa. Originario de Marsella, descubrió su pasión por los sintetizadores a los 18 años tras escuchar Homework (1997), el emblemático álbum debut de Daft Punk. Su música fusiona influencias de los años 80 y 90 con referencias a artistas como Kraftwerk, Tangerine Dream o Soft Machine, así como a bandas sonoras icónicas como Encuentros en la tercera fase o Blade Runner.