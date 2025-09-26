¿Quién fue Sabina Muchart?

Sabina Jerónima Manuela Muchart Collboni nacida el 20 de octubre de 1858 en la localidad gerundense de Olot.

Miembro de una familia numerosa de la que es la mayor de las féminas. La singularidad de su apellido paterno tuvo su origen en la localidad francesa de Dax.

Sabina Muchart se estableció en Málaga, donde llevó a cabo labores como fotógrafa, algo que no estaba bien visto por la sociedad de la época, que no aceptaba que una mujer pudiera llevar a cabo este trabajo. Como consecuencia de esta discriminación, se vio obligada a firmar sus fotografías como ‘S. Muchart’.

Gracias a Muchart, entre otros muchos trabajos, queda constancia de las imágenes del naufragio de la fragata alemana Gneisenau, suceso que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1900 en el que perecieron 41 personas entre marineros y personas de Málaga que intentaban ayudar a los náufragos.

Sabina Muchart falleció en 1929 en Málaga.