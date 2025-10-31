CONOCE TU HISTORIA 31/10/2025

¿Qué vínculos tenía Eugenia de Montijo con Málaga?

El recinto robo de joyas de un valor incalculable tanto económico como histórico ocurrido recientemente en el Museo del Louvre de París, han rescatado del olvido los vínculos de Eugenia de Montijo con Málaga.

Redacción

Málaga |

Entre las joyas robadas en el Museo del Louvre parisino, se encuentran una diadema, un broche y su corona. Precisamente, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo fue recuperada con daños, tras caérsele a los ladrones durante su huida, como también lo fueron otras piezas.

Aunque no nació en Málaga, Eugenia de Montijo contaba con familia malagueña y disfrutó largas temporadas en nuestra ciudad.

Con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí, repasamos la vida de una mujer que acabó casada con el emperador Napoleón III.

