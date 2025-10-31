¿Qué vínculos tenía Eugenia de Montijo con Málaga?

Entre las joyas robadas en el Museo del Louvre parisino, se encuentran una diadema, un broche y su corona. Precisamente, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo fue recuperada con daños, tras caérsele a los ladrones durante su huida, como también lo fueron otras piezas.

Aunque no nació en Málaga, Eugenia de Montijo contaba con familia malagueña y disfrutó largas temporadas en nuestra ciudad.

Con Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Zegrí, repasamos la vida de una mujer que acabó casada con el emperador Napoleón III.