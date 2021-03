Hablamos con la viróloga Ana Grande

¿Por qué muta el virus? Te lo contamos en Más de Uno

Advierten los expertos que todo aquello que depende de material genético está expuesto a mutar y muta. Tanto el SARS-CoV-2, que es un virus de ARN, como nosotros, seres humanos de ADN y ARN, cambiamos progresivamente, advierten. Pese a la nuevas cepas, el coronavirus no es un virus especialmente cambiante, si lo comparamos con la gripe, mutan muy rápido y cada año resultan ser un enemigo novedoso. Esta semana, las noticias en torno a la vacunación, los problemas con la de AstraZeneca y las dudas lógicas que han surgido, en torno a una pandemia que ha desquiciado por completo a la sociedad, vuelven a ser punta de lanza de cada espacio informativo. Lo último de lo último, la confirmación de la presencia de una cepa "novedosa" de covid-19 en Andalucía, que se caracteriza p or "una mayor capacidad de transmisión", aunque todavía "no se tiene claro" si conlleva una mayor capacidad de virulencia. Hablamos con la viróloga Ana Grande, recientemente galardonada con la Bandera de Andalucía 2021 en la provincia de Málaga.