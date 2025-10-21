RESUELVE TUS DUDAS 21/10/2025

¿Qué es Málaga Destino?

En Resuelve Tus Dudas contamos las ventajas de Málaga Destino.

Redacción

Málaga |

La Diputación de Málaga en colaboración con la Universidad de Málaga y la Confederación de Empresarios de Málaga han aunado recursos para crear 'Málaga Destino’, un proyecto creado para reactivar, apoyar e impulsar el turismo y comercio local, poniendo el foco en las pequeñas y medianas empresas y en los visitantes y malagueños, invitándolos a recorrer la provincia y obtener descuentos en negocios locales.

Con Antonio Cuñado, técnico de la Diputación Provincial de Málaga, conocemos los detalles de Málaga Destino.

