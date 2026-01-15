¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

En el Teatro Cervantes continúa la 43 edición del Festival de Teatro. Esta noche, a las 20h, llegan Las niñas de Cádiz con La Reina Brava. Esta es la historia de un magnicidio; el asesinato de una reina a la que todos odian pero a la que nadie se atreve a enfrentarse cara a cara. Solo una madre, movida por el ansia de venganza, será capaz de saltarse todas las normas dando muerte, sin ningún tipo de misericordia, a la mujer que ha destrozado la vida de su hija. Entradas desde los 11 a los 30 euros.

El viernes, también a las 20h. Mihura, el último comediógrafo, en la que se adentra en los claroscuros de la vida del autor para conocer un poco más y mejor los entresijos del oficio de los comediantes y comediógrafos. La entrada tiene un precio único de 30 euros.

El fin de semana, sábado a las 20h y domingo a las 19h, el Cervantes acoge Las amargas lágrimas de Petra von Kant –escrita febrilmente durante un vuelo entre Berlín y Los Ángeles, y estrenada en 1971– pertenece al período más brillante de Rainer Werner Fassbinder (1946-1982), una de las figuras más transgresoras del teatro y el cine. Entradas desde los 12 a los 36 euros.

El lunes llega a las 20h., El efecto, con Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea, y la dirección de Juan Carlos Fisher. Es una experiencia teatral intensa y estimulante que examina con profundidad y humor el origen del amor y los límites de la ética. Las entradas van desde los 11 a los 32 euros.

Y el martes 20 a las 20h., La barraca, una historia de siempre que nos habla de la eterna lucha entre la razón y la violencia, de una comunidad enferma con comportamientos salvajes. Una historia que nos habla de la identidad tan necesaria que nos da el arraigo a la tierra en la que nacemos.

En el Teatro Echegaray, hoy y mañana llega a las 20h., Cría cuervos, y sábado y domingo será el turno de El sí de las niñas.

Teatro y flamenco

En el Teatro del Soho arranca mañana a las 20h. la sexta edición del ciclo Flamenco en el Soho que inaugura Farruquito & Quinteto Flamenco en un espectáculo de cante, toque y baile que invita a sentir, a dejarse llevar y a detener el pensamiento para escuchar al corazón. Entradas disponible desde los 30 euros.

En el Palacio de Ferias y Congresos, mañana a las 20:30, tributo a Queen, con el espectáculo Queen is back. Y dos citas el domingo con Tchaikovsky National Ballet, a las 17h., nos ofrecen El Cascanueces, y a las 20:30, El lago de los cisnes. Las entradas, desde 37 euros para el tributo y desde 59,15 para los ballets.

Y la última propuesta musical nos lleva a la Sala París 15, con la actuación mañana viernes a las 20h. de Sociedad Alkoholika, la mítica banda de metal de Vitoria. Entradas desde los 27,50 euros.