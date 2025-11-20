¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comenzamos en el Teatro del Soho, donde continúa Godspell, el musical que unió a Antonio Banderas y Emilio Aragón regresa con la dirección del malagueño. Es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Martes, miércoles, jueves y viernes, pases a las 19h de la tarde, los sábados doble función a las 14h y a las 19h, y el domingo a las 14h. Entradas desde 25 euros.

Tiempo para el repaso musical. En la Trinchera, este viernes, el concierto de Los Estanques y El Canijo de Jerez, con un precio de entrada de 25 euros. También el viernes, pero en la Sala París 15, Pepe y Vizio, el dúo musical andaluz que fusionan reguetón y música urbana con influencias de flamenco y hip hop. El sábado está previsto, en la misma sala, el espectáculo The Nu-Metal Resurrection de la banda Roots.

Y más música en directo, en La Polivalente, donde llega este sábado Pez Mago (Lucas) nos presenta en directo su nuevo disco Sol de mediodía con toda la fuerza y vitalidad que le caracteriza. A las 21h de la noche, y con entradas por 10 euros en la sala de Lagunillas.