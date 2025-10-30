¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Godspell vuelve al Teatro del Soho CaixaBank, desde hoy y hasta el 11 de enero. Tras su estreno en 2022, el musical que unió a Antonio Banderas y Emilio Aragón regresa con la dirección del malagueño. Godspell es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.

Un elenco formado por 13 actores junto a una banda en directo dará vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales tan emblemáticos como Preparad el camino, Día a día o La ciudad más hermosa. Martes, miércoles, jueves y viernes, pases a las 19h de la tarde, los sábados doble función a las 14h y a las 19h, y el domingo a las 14h. Entradas desde 25 euros.

En el Teatro Cervantes, jueves y viernes con protagonismo para la Orquesta Filarmónica de Málaga, con un pase a las 20h y entradas desde los 10 a los 27 euros. El sábado, Paco Montalvo celebra el X aniversario de Alma del violín flamenco es un espectáculo flamenco innovador; una nueva aportación al género desde la complejidad de uno de los instrumentos más sofisticados que existe como es el violín. Además, el cordobés, nos acerca dos mundos tan antagónicos como son el clásico y el flamenco con versiones únicas de temas de Paco de Lucia, Camarón o Falla. Será el sábado a las 20h., con entradas desde los 18 a los 54 euros.

Y el domingo, el teatro retoma el Cervantes con Toni Acosta en Una madre de película. Eva María, a las tantas de la madrugada, ha recibido un tajante mensaje de Alejandro, su único y adorado hijo: debe entrar en su habitación y buscar en un cajón cerrado con un candado un documento que necesita con urgencia para la universidad americana en la que estudia. A las 19h de la tarde y con un precio único de 24 euros.

Hasta el 9 de noviembre, el Cine Albéniz acoge la XXIII Muestra de Cine Mujeres en Escena con proyecciones y reposiciones, con tiempo para descubrir el talento femenino. En otros estrenos, hoy tiene lugar el de La Casa de Bernarda Alba.

Música en directo

Y vamos con los conciertos. En la Cochera Cabaret destacamos a Muerdo, presentando su sexto disco, Sin vergüenza. A las 22h, y 20 euros es el precio de la entrada. Este sábado a las 21h, Mónica Naranjo llega al Auditorio Cortijo de Torres de la capital, para reeditar sus clásicos. Entradas desde los 51 euros.

Nos quedamos con el buen rollo que desprenden Morochos, que llegan a Málaga con su fin de gira De dónde vengo. En la Sala Trinchera, este viernes a las 22h y con entradas desde 18 euros.