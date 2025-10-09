¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Último concierto en el Teatro Cervantes del ciclo Singulares. Ale Sergi y Juliana Gattas son Miranda!, el dúo pop más importante de Latinoamérica. Reconocido por su extravagante presencia en el escenario, canciones pegadizas y ritmos que van desde la balada al rock, los argentinos, con una identidad artística única, han lanzado un hit tras otro durante más de 20 años. El sábado a las 20h., entradas desde los 15 a los 45 euros.

Y en ese mismo escenario, cambio de estilo para el domingo, con el XX Ciclo Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz con La del Manojo de Rosas, título que consagró al maestro Sorozábal y uno de los mayores y más queridos éxitos de la historia de la zarzuela. Cuenta la historia de una florista, orgullosa de su origen obrero, pretendida por un mecánico y un aviador, donde también intervienen una manicura, un traficante de chatarra y un camarero. El domingo 12 a las 19h., con entradas desde los 7 a los 21 euros.

En el Teatro del Soho Caixabank, la comedia llega de la mano de Pepe Viyuela y El barbero de Picasso. Una comedia que toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948. Choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten animadamente —a la española— sobre toros, política o arte, mientras nos conducen a reflexionar sobre nuestro pasado. Con Antonio Molero y Pepe Viyuela.

Hoy, mañana y pasado, a las 19h., desde 25 euros.

Del Pìcasso al Thyssen

Y nos vamos ahora de museos, primera parada en el Picasso. Con motivo de la clausura de la exposición de Óscar Domínguez, el Museo Picasso Málaga propone una velada especial, dirigida a público de entre 18 y 30 años. La actividad combina música en directo con DJ, un cóctel y la posibilidad de recorrer la muestra del artista canario en un ambiente distendido y diferente. Inscripción a través de la web.

En el Museo Carmen Thyssen Málaga se ha inaugurado esta semana una nueva exposición, Telúricos y primitivos. Un recorrido de más de 60 obras de autores de la talla de Pablo Picasso, Joan Miró o Miquel Barceló, entre otros. Se trata de un relato coral que permanecerá hasta marzo de 2026 en Málaga.

Acabamos con música en directo, en el marco de las Ferias y Fiestas tanto de Fuengirola, donde actuará este sábado Café Quijano, en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Y en Nerja, en la plaza de España, hoy actúa María Peláe, el sábado Javier Medina y el domingo pone el cierre Camela.