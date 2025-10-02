¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

El Teatro Cervantes retoma el ciclo S!ngulares, con música en directo hasta el 11 de octubre. Este fin de semana actuarán María Terremoto el jueves (entradas de 11 a 32 euros); el viernes turno para la malagueña María Peláe (de 16 a 48 euros); el sábado, Bebe (de 18 a 54 euros) y el domingo cierra este primer fin de semana Silvia Pérez Cruz (precio de la entrada va desde los 18 a los 54 euros).

Siguiente parada, en el Teatro del Soho, en el que habita este fin de semana La Mujer Fantasma. Cuatro maestras a finales de los años 70 llevan una vida intensa y melancólica, marcada por el cuidado de sus padres y de sus hijos, por los desengaños amorosos y por los desafíos que les provocan sus alumnas. Hasta que aparece una mujer fantasma que les lleva y les sirve como puerta de entrada a otro mundo: el del pasado, el de la memoria. Este viernes y el sábado en el Soho, con un precio de las entradas desde los 25 a los 35 euros.

Diversión y solidaridad

La plaza de toros de La Malagueta acoge este sábado el I Festival Málaga contra el cáncer, que desde las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche, ofrecerá música, solidaridad y diversión con la participación de la Free Soul Band, Super Heavy Sound, Sr. Mirinda, The Coovers, Spotifay o María Cortés entre otros. El objetivo, recaudar fondos para las distintas asociaciones que forman la Agrupación Malagueña Unidos contra el cáncer. Las entradas, a diez euros, pueden adquirirse en unidoscontraelcancermlg.es y entradium.com.

El barrio de El Perchel celebra su IV Ruta de la Tapa, que contará con la participación de ocho establecimientos de la zona con un precio de bebida y tapa de 4 euros.

Lo más destacado de la música en directo, se va a vivir este fin de semana en Selvatic Fest. Con la esperada actuación del colombiano Manuel Turizo, y su Apartamento 201. Será el sábado, a las 21h de la noche, y con entradas aún disponibles desde los 42 euros.