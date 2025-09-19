¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Este viernes 19 de septiembre, y de cara al fin de semana, amplía oferta de ocio para disfrutar de estos días.

Se estrena en el, una de las obras cumbre de la dramaturgia norteamericana y un clásico del siglo XX. Escrita por Tennessee Williams, ha traspasado todas las fronteras, y llega a Málaga con la adaptación teatral de David Serrano, que cuenta con Nathalie Poza y Pablo Derqui como protagonistas. Quedan dos pases, hoy y mañana a las 19h., entradas desde 26,17 euros.

Para los amantes de la moda, la calle Larios acoge hoy y mañana la 14º edición de su Pasarela Larios Málaga Fashion Week, con diseñadores noveles y consagrados que expondrán sus trabajos a lo largo de los 300 metros de alfombra roja que se despliega en la céntrica calle, siendo así la pasarela más larga de Europa. Este año la diseñadora de moda flamenca Aurora Gaviño recoge el Alfiler de Oro 2025.

En la Terminal de cruceros, y hasta el domingo, se busca la mejor hamburguesa de España en el festival gastronómico The Champions Burger. Desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche.

El humor lo pone el domingo, en el Selvatic Fest, Ángel Martín, y su nuevo espectáculo 'Nuevo Material'. Quedan entradas a 28 euros.

Y dejamos para el final las citas musicales. A Coín llega el festival Coincierto, con Tabletom, Javier Ojeda o Eskorzo entre otros. Y nos quedamos con el sonido malagueño que pone esta noche a la Sala Trinchera Julio Benavente. El cantante malagueño, finalista de La Voz, vuelve a Málaga tras más de un año sin actuar en una sala de su tierra. Será esta noche, a las 21:30, un precio de entrada de 13 euros.