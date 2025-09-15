Una decena de puntos de Andalucía se han visto sobresaltados al conocerse que el fallecimiento de numerosas aves se ha producido como consecuencia de un foco de gripe aviar. Una de las ciudades más castigadas es Sevilla, donde se han registrado tres de estos focos y un cuarto está a la espera de confirmación. En nuestra ciudad, hace un par de semanas se localizaron varias aves muertas en el Parque del Oeste y en el de Huelin, enclave que fue clausurado de forma preventiva. El de Huelin fue reabierto el pasado sábado, una vez descartada la presencia de la gripe aviar, siendo el motivo de las muertes una alta carga vírica de la Enfermedad de Newcastle.

Mientras, desde la Junta de Andalucía los esfuerzos se centran en evitar que la gripe aviar se extienda a Doñana, se entiende que Andalucía es un lugar de paso para muchas aves que pueden actuar como propagadoras del virus, y, además, se asegura que no existe riesgo de contagio para el ser humano.

En Resuelve Tus Dudas queremos saber qué es la gripe aviar y cuáles son sus síntomas y formas de combatirla. Para tener las respuestas, hablamos con el miembro del Colegio de Veterinarios de Málaga, y catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, Rafael Astorga.